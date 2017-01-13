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ORC son ini açıkladı: Ak Parti ve MHP yükselişte HDP dibe vurdu

  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 10:56
ORC son seçim anketini açıkladı: Ak Parti ve MHP yükselişte HDP dibe vurdu
ORC son seçim anketini açıkladı: Ak Parti ve MHP yükselişte HDP dibe vurdu

Yapılan son verilerine göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 53. CHP'nin oranı yüzde 23,6. MHP'nin oranı yüzde 15,8. HDP'ninse yüzde 6,5.

ORC , 36 ilde 2340 kişiye "Bu Pazar genel yapılacak olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye sordu. 10-11Ocak'ta ''CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi'' yöntemiyle gerçekleştirilen , TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un "Anayasa değişikliği teklifi Meclis'ten geçmezse seçime gidilir" açıklamasına ışık tutucak. İşte son oranlar şöyle;