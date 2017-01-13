ORC son seçim anketini açıkladı: Ak Parti ve MHP yükselişte HDP dibe vurdu

Yapılan son araştırma verilerine göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 53. CHP'nin oranı yüzde 23,6. MHP'nin oranı yüzde 15,8. HDP'ninse yüzde 6,5.

ORC Araştırma, 36 ilde 2340 kişiye "Bu Pazar genel seçim yapılacak olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye sordu. 10-11Ocak'ta ''CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi'' yöntemiyle gerçekleştirilen anket, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un "Anayasa değişikliği teklifi Meclis'ten geçmezse seçime gidilir" açıklamasına ışık tutucak. İşte son oranlar şöyle;