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Burdur'da 'den 17 gözaltı

DHA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 12:43 Güncelleme Tarihi: 15.1.2017 12:50
Burdur'da FETÖ'den 17 gözaltı
Burdur'da FETÖ'den 17 gözaltı

Burdur'da /PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 17 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen /PDY soruşturması kapsamında daha önce açığa alınarak meslekten ihraç edilen 1'i komiser, 6'sı komiser yardımcısı 21 eski emniyet mensubu hakkında örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Eski polislerden 17'si , Antalya ve Korkuteli İlçesi, Denizli Acıpayam İlçesi, Isparta ve Burdur'da yapılan larla gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin arandığı belirtildi.

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