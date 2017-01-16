Bişkek'te düşen yolcu uçağıyla ilgili flaş haber

ACT Havayolları A.Ş, Bişkek'te düşen kargo uçağıyla ilgili açıklama yaptı. ACT Havayolları açıklamasında, "Kazanın oluşumuna teknik nedenler veya yüklemeye bağlı etkenlerin yol açmadığı anlaşılmaktadır. Kazanın gerçek nedeni yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e iniş sırasında düştü. Uçakta 4 mürettebatın bulunduğu belirtilirken Kırgız makamlarının açıklamasına göre kazada çevre binalarda yaşayanlar dahil toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Dördü ağır 6 kişi de olayda yaralandı.

ACT Havayolları A.Ş'nin açıklaması şu şekilde oldu:

"Şirketimize ait Boeıng 747-400 Tipi TC-MCL Tescil işaretli uçağımız, Hongkong-Bişkek seferini yapmakta iken 16 Ocak 2017 günü yerel saat ile GMT 01.20 (Türkiye saati ile 04.20'de) Bişkek-Manas Havalimanına iniş esnasında düşmüştür.

Kaza nedeni ile maalesef uçağımızda bulunan Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül, Yükleme Uzmanı Melih Aslan ve Uçuş Teknisyeni İhsan Koca hayatını kaybetmiştir. Aldığımız ilk bilgilere göre, uçağın yerleşim yerine düşmesi nedeni ile mürettebatımız dışında 33 kişi olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden ekibimizin ailelerine ve Kırgızistan halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz"

"KAZA İLE İLGİLİ ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

"Kazanın oluş sebebi hakkında net ve doğrulanmış bilgilere henüz ulaşılamamıştır. Şirketimiz adına yetkilendirilmiş iki kaptan pilotumuz, Manas Havaalanında, yetkililerle birlikte, kaza kırımı ile ilgili keşif ve tespitlerde bulunmaktadır. Ayrıca, teknik ekibimiz kaza mahalline hareket etmiştir. Kaza nedeni ile Kırgızistan ve Türk Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırım heyeti tarafından kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülmektedir. Kaza kırım raporunun hazırlanması için Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kırgızistan Büyükelçiliğimiz, Havalimanı Yetkilileri ve Kırgızistan Sivil Havacılık otoritesi ile sürekli temas halinde çalışılmaktadır. Kaza ile ilgili net ve doğrulanmış bilgiler kamuoyu ile tekrar paylaşılacaktır"

"TEKNİK KAYIT DEFTERİNDE HERHANGİ BİR ARIZA KAYDI BULUNMAMAKTADIR"

"Kırıma uğrayan uçak Hong Kong - Bişkek - İstanbul seferini yapmak üzere Hong Kong'dan aldığı kargo ile tüm kontrolleri yapıldıktan sonra planlandığı şekilde havalanmış ve sefer süresince hiç bir aksilikle karşılaşmadan Bişkek Havalimanına inişe geçmiştir.

Mürettebat, sefer öncesi Hong Kong'da 69 saat süre ile dinlenmiş ve Hong Kong - Bişkek arası 6 saatlik seferi tamamlamak üzere uçağı teslim almıştır. Uçak planlanan şekilde toplam 85.618 kg "genel kargo" yükünü emniyetli bir şekilde alarak havalanmıştır. Uçağın teknik kayıt defterinde herhangi bir arıza kaydı bulunmamaktadır. Kırıma uğrayan uçak; Boeıng 747-400 Tipi, 2003 model Kargo uçağı olup, toplam 116.462 kg taşıma kapasitelidir. 10 Aralık 2015 tarihinden itibaren ACT Havayolları filosunda bulunmaktadır. Filomuzda bulunan bütün uçaklar gibi, bu uçağın da tüm bakımları zamanında ve eksiksiz olarak yapılmıştır"

"TECRÜBELİ VE UZMAN BİR UÇUŞ EKİBİDİR"

"Kaybettiğimiz ekibimiz, uzun yıllar, mesleklerini büyük başarı ile yürütmüş, tecrübeli ve uzman bir uçuş ekibidir. Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı ve İkinci Pilot Kazım Öndül yıllarca yurtdışında da bizleri temsil etmiş, asker kökenli pilotlardır. Kaptanımız toplam 10.821 uçuş saati tecrübeye sahiptir. Merhum kaptan pilotumuz aynı zamanda, kazaya uğrayan bu tip uçakta da 833 uçuş saati deneyimine sahiptir. İkinci pilotumuzun toplam 5910 uçuş saati tecrübesi ve bu tip uçakta ise 1771 uçuş saati deneyimi bulunmaktadır.

Uçak mürettebatından olan Yükleme Uzmanımız Melih Aslan, toplam 14 yıllık yükleme uzmanı tecrübesi ile mesleki eğitim ve yeterliliğe sahip olarak 2007 yılından bu yana Şirketimizde çalışmaktadır. Uçuş Teknisyenimiz İhsan Koca, uzun yıllar Türk Hava Kuvvetlerinde teknisyen olarak görev yapmış ve 2006 yılından bu yana Şirketimizde hizmet vermiştir"

"TEKNİK NEDENLER VEYA YÜKLEMEYE BAĞLI NEDENLERDEN DOLAYI DÜŞMEDİ"

İlk bulgulara göre, kazanın oluşumuna teknik nedenler veya yüklemeye bağlı etkenlerin yol açmadığı anlaşılmaktadır. Kazanın gerçek nedeni yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Meydana gelen bu kaza nedeni ile uğranılan tüm can ve mal kayıpları sigorta teminatı altındadır. Kaza bölgesinde oluşan tüm hasarlar ve kişisel zararlar sigorta şirketimizin sorumluluğu kapsamında olup, en kısa sürede tüm maddi zararların tazmini gerçekleştirilecektir. Uğranılan kaza nedeni ile başta kazada yakınlarını kaybedenler olmak üzere, Türk Sivil Havacılık camiası ve Kırgız Halkına tekrar başsağlığı diliyor ve acılarını paylaşıyoruz"

TÜRK KARGO UÇAĞI BİŞKEK'TE DÜŞTÜ...

KIRGIZİSTAN’DA DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ TÜRKİYE’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA