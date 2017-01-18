Tek mermi atmadan

Reina saldırganına yönelik operasyon öncesi polislere, “Mutlaka sağ alın” talimatı verildi. Ev 3 gün gözetlendi ve katil, 20 dakikada tek bir mermi dahi atılmadan yakalandı

Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden ve önceki gece İstanbul Esenyurt'ta yakalanan terörist Abdulgadir Masharipov'la ilgili soruşturma sürüyor. "Planlı Etkin Etkisiz Hale Getirme" operasyonuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

REİNA SALDIRGANI YAKALANDI!

ÇEKİRGE 4 KERE SIÇRADI

Polis, teröriste Beşiktaş, Zeytinburnu, Bakırköy ve Başakşehir'de 4 kez çok yaklaştı. Terörist Zeytinburnu'nda saklandığı evde montunu ve sigarasını bıraktı. Ekipler eve dakika farkıyla girdi. Bakırköy'de geçen hafta trafik uygulamasına takıldı. Beraberindeki otomobili kullanan kişiyle birlikte kaçtılar. Onları takip eden polis aracının lastiklerine ateş açarak kaçtılar. Kaçtıkları ikiz plakalı otomobil Beyoğlu'nda park halinde bulundu. Otomobili kullanan kişi ise yakalandı.

Polis, operasyondan 3 gün önce teröristin Esenyurt'ta saklandığı adresi kuşattı. Emniyet Müdürü Çalışkan, operasyon öncesi 22.00'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleriyle toplantı yaptı. Polise, "Terörist ne olursa olsun sağ alınacak" talimatı verildi.





Evde yakalanan Iraklı şahsın da DEAŞ mensubu olduğu sanılıyor.

Ülkesinde fizik mühendisliği okuyan saldırganın, 2013'te DEAŞ'a katıldığı belirtiliyor.



SİLAHINA DAVRANDI

Özel ekip bir saat sonra Esenyurt'taki adrese gitti ve saat 23.15'te harekete geçti. Tim kapıyı kırarak 23.40'ta eve girdi.

Yatakta yakalanan terörist, önce "Aradığınız şahıs ben değilim" dedi. Ancak yüzündeki ben ve yara izleri onu ele verdi. Terörist bu arada polise vurmaya çalıştı ve silahına davrandı. Ancak polis teröristi yakalayıp yere yatırdı ve etkisiz hale getirdi. Saldırgan, 20 dakikada tek kurşun atılmadan yakalandı.

Evi kiralayan Iraklı erkek DEAŞ militanı ile Tena Trare (Mısır) Dina A. (Senegal) ve Aysha M. (Somali) isimli yabancı kadınlar da evde yakalandı. Senegalli kadının fuhuştan sabıkası çıktı. Grubun aile görüntüsüyle kaçış planı yaptığı ve sahte pasaport beklediği üzerinde duruluyor.

REİNA SALDIRGANI ABDÜLKADİR MASHARİPOV HAKKINDA FLAŞ DETAY!





Evde gözaltına alınan 2 kadın...



'LİDERİ' İLE AYNI NEZARETTE

Terörist, İstanbul Emniyeti TEM Şube'de "Yusuf Hoca" kod adlı İlyas Momoşaripov'la aynı nezarethaneye kondu. Momoşaripov teröristi saldırıya yönlendirmiş, saldırıyı planlamış ve silah temin etmişti.

Terörist yakalanınca Ortaköy'deki arama noktaları da kaldırıldı. Sadece Ortaköy Camisi girişinde Özel Harekât'ın görevi sürüyor.





Polisin elinden 4 kere kılpayı kurtulan terörist, Esenyurt'ta yakalandı.



SALDIRGAN İÇİN DAİRE BAKMIŞLAR

Emlakçı Burak Sarıca: "Bu sitede günlük kiralık evler yok. Aileler var. Evi Mahmut diye birinden kiralamışlar. Bedelinin de üstünde kira ödemişler. Kamera da olmadığı için tutmuşlar orayı. Bir kadın ve bir erkek kiralamış. O daire 80 metrekare. Reina saldırganını hiç görmedik. Bu siteye dışarıdan görünmeden otoparktan girilebiliyor. Aylık kirası 800 lira aslında. Bunun iki katına kiraya verilmiş. Siyahi kadını TV'de görünce hatırladım. 3 gün önce bir arkadaşları için bir daire daha istediklerini söyledi. Biz yabancılara kiraya vermiyoruz kolay kolay. O terörist için ev aradıklarını düşünüyorum."



'ARKASINDAKİ GÜÇLER ORTAYA ÇIKARILACAK'

Başbakan Binali Yıldırım, yakalanan Reina katliamcısı ile ilgili olarak "Bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim. Önemli olan, bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır" dedi. Başbakan, AK Parti MYK toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. İstanbul'da Reina'yı kana bulayan teröristin yakalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim" dedi. "Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler, ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek" diyen Yıldırım, "Önemli olan, bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir" diye konuştu.

SON DAKİKA FLAŞ HABER: İŞTE REİNA SALDIRGANI TERÖRİSTİN YAKALANMA ANI!

VALİ: SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin, operasyonla ve saldırganla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Fail Abdulgadir Masharipov. Kod adı Ebu Muhammed Horasani Abdulkavi. Özbekistan 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış, 4 dil biliyor. 2016'nın ocak ayında illegal yollardan geldiği tahmin ediliyor.

Suçunu kabul etti. Parmak izi uyuştu. Teröristle birlikte 197 bin dolar, biri havalı 2 tabanca ve şarjör, 2 drone ve sim kartlar ele geçirildi.

Bu operasyon yapılırken yaklaşık 7 bin 200 saat kamera incelendi. Özel ekiplerle 2 bin polisimiz görev aldı. 152 adrese operasyon düzenlendi. 50 kişi gözaltına alındı.

Terörist önce Başakşehir'den ev kiralıyor. Olay gününe yakın, bir iki ev değiştirmek suretiyle kendini gizlemeye çalışıyor. Zeytinburnu'ndan gelip eylemini gerçekleştiriyor.

Yakalandıkları eve son 3 gün içinde geldikleri değerlendiriliyor. Polis, şüpheli 5 adresi takip etti ve birinde ele geçirdi.

Güvenlik kuvvetlerimiz, mecbur kalmadıkça silah kullanmaz. Karşı taraf da silah kullanmadığı için bu operasyonda silah kullanmaya gerek kalmamıştır.

Kız çocuğu, annesiyle birlikteydi. Erkek çocuğun kendisiyle beraber olduğunu değerlendiriyorduk ama bu geceki operasyonda yanında değildi. O çocukların muhafazası tabii ki sağlanacaktır.

Henüz daha yabancı istihbarat bağlantısına dair bir şey söyleyemeyiz." Öte yandan Abdulgadir Masharipov'un terör örgütü üyesi olduğu için memleketi Özbekistan'da arananlar listesinde olduğu öğrenildi.

İŞTE REİNA KATLİAMCISININ YAKALANDIĞI EVİN GÖRÜNTÜLERİ