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'den aranan kadın nde yakalandı

AA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 15:24
FETÖ'den aranan kadın cezaevinde yakalandı
FETÖ'den aranan kadın cezaevinde yakalandı

Kars'ta /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan kadın zanlı, tutuklu eşini ziyaret etmek için geldiği nde gözaltına alındı.

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturmada tutuklanan eşini ziyaret etmek için ne gelen kadın, aynı örgütün üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan A.Y, aynı soruşturma çerçevesinde tutuklanan eşi E.Y'yi ziyaret etmek için Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna geldi.

Cezaevi görevlileri, A.Y'nin "FETÖ/PDY'ye üye olmak"tan arandığı tespit etti.

Bunun üzerine zanlı A.Y, jandarma tarafından gözaltına alınıp İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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