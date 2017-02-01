Terör örgütü PYD/YPG hain planı devreye soktu. Teröristler Münbiç ve Şırrin Eş Şimaliye'de Arap kökenli halkı evlerinden çıkardı. Yerlerine Kobani'den getirilen ve terör örgütüne destek veren gruplar yerleştirildi. Bu durumu protesto eden gruba teröristlerce açılan ateşte 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Arap köylülerin evlerinden çıkarılmasına yönelik olaylar son dönemde sıklıkla yaşanırken, terör örgütü PYD/YPG'nin böylece bölgedeki demografik yapıyı değiştirmeye çalıştığı belirtildi.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG'nin Arapları evlerinden çıkartarak buraları kendilerine yakın gruplara verdikleri, böylelikle bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi amaçladıkları belirtildi.

ARAP KÖKENLİ HALKI EVLERİNDEN ÇIKARDI

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/YPG üyeleri, Münbiç ve Şırrin Eş Şimaliye'de Arap kökenli halkı evlerinden çıkardı.

BOŞALTILAN EVLERE TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VEREN GRUPLAR YERLEŞTİRİLDİ

Boşaltılan evlere Kobani'den (Ayn el-Arap) getirilen ve terör örgütüne destek veren Kürt gruplar yerleştirildi. Bu durumu protesto etmek için Şırrin Eş Şimaliye köyünde bir grup gösteri düzenledi. Gruba teröristlerce ateş açıldı. Açılan ateşte 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AMAÇ: DEMOGRAFİK YAPIYI DEĞİŞTİRMEK

Arap köylülerin evlerinden çıkarılmasına yönelik olayların son dönemde sıklıkla yaşandığı belirtilirken, terör örgütü PYD/YPG'nin evlerinden çıkardıkları Arapların yerine kendileriyle bağlantılı grupları yerleştirerek bölgedeki demografik yapıyı değiştirmeye çalıştıkları öğrenildi.

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