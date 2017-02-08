Baro’dan Reina katiliyle ilgili skandal inat!

İstanbul Barosu, Reina katili Abdulkadir Masharipov’a özel avukatı bulunmadığı gerekçesiyle Baro’dan istenen avukat için CMK Avukatı sırasını hiçe sayıp DHKP-C ve KCK davalarına giren avukat Muhittin Köylüoğlu’nu görevlendirdi. Köylüoğlu’nun Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun özel isteği ile dosyada görevlendirilmek istendiği öğrenildi. Dosyaya görevlendirilen Köylüoğlu’nun İstanbul Adliyesi’nde DHKP-C şüphelisi avukatlara destek eylemi düzenlendiği için yargılandığı da anlaşıldı.

Yılbaşı gecesi Reina'da eğlenen insanları taramak suretiyle katliam yapan Abdulkadir Masharipov'un ifadesini girmek üzere avukat talep edilen İstanbul Barosu, CMK Avukatları sıralamasını hiçe sayarak ifadeye DHKP-C ve KCK şüphelilerinin avukatı Muhittin Köylüoğlu'nu görevlendirdi. Baro tarafından görevlendirilen Köylüoğlu'nun ifade işleminin ertelendiğini bildirmek üzere arayan emniyet görevlisine, "Baro Başkanı bana bu davada seni görmek istiyorum, başkasını görmek istemiyorum dedi" dediği iddia edildi.

CMK AVUKATI TALEP EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre olay şöyle gelişti: Reina katliamı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, olayın baş şüpheli Abdulkadir Masharipov'un 1 Şubat günü ifadesini almak istedi. İstanbul Barosu'ndan katilin özel avukatı bulunmadığı için ifadeye katılması için CMK avukatı talep edildi. CMK Avukatları sırasına göre ifadeye Avukat Öznur Orhan'ın görevlendirilmesi gerekiyordu. Fakat İstanbul Barosu tarafından Avukat Muhittin Köylüoğlu atandı.

"BARO BAŞKANI BENDEN BAŞKASINI İSTEMİYOR"

Bu sırada savcının bir işinin çıkması üzerine ifade işlemi ertelendi. Emniyet güçlerinin ifade işleminin ertelendiğini bildirmek üzere aradığı Muhittin Köylüoğlu'nun arayan memura, "Baro Başkanı bana bu davada seni görmek istiyorum, başkasını görmek istemiyorum dedi, sonuçta ben atandım ifadeye ne zaman alınırsa ben katılacağım" dediği ileri sürüldü.

ÖRGÜT ŞÜPHELİLERİNİN AVUKATI

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun Reina katilinin ifadesine girmesinde ısrarcı olduğu iddia edilen Muhittin Köylüoğlu, ilginç bir isim çıktı. Köylüoğlu, DHKP-C ve KCK sanıklarının avukatlığını yapmasıyla tanınıyor. Sosyal medya ve açık kaynaklarda Muhittin Köylüoğlu'nun terör şüphelilerinin avukatı olduğuna dair bilgiler yer alıyor.

OTURMA EYLEMİ OLAYININ ŞÜPHELİSİ

Köylüoğlu aynı zamanda 2013 yılında DHKP-C şüphelisi avukatlara yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan avukatlara destek vermek üzere İstanbul Adliyesi içerisinde oturma eylemi yapıp pankart açan avukatlar arasında bulunuyor. Oturma eylemine polisin müdahalesi sırasında çıkan olaylarda Muhittin Köylüoğlu'nun da bulunduğu 5 avukat gözaltına alınmıştı. Muhittin Köylüoğlu hakkında 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, kamu görevlisine hakaret' suçlarından 4 yıldan 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı.

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