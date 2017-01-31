Son dakika haberi: Reina saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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