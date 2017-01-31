X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika haberi: Reina saldırısıyla ilgili flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

: yla ilgili flaş gelişme

AA
  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 14:57 Güncelleme Tarihi: 31.1.2017 15:07
Son dakika haberi: Reina saldırısıyla ilgili flaş gelişme
Son dakika haberi: Reina saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

na ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

REİNA KATLİAMININ ARDINDAN FLAŞ GELİŞME! İZMİR'DE DEV OPERASYON REİNA SALDIRISI AHABER’DE DEŞİFRE EDİLDİ