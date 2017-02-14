Antalya’da FETÖ operasyonu: 60 gözaltı!

Fethullahçı Terör Örgütü’nün Antalya’daki esnaf yapılanmasına yönelik aralarında iş adamı ve öğretmenlerin de bulunduğu 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 60 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin Antalya'daki esnaf yapılanmasına yönelik Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında 60 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'YE MADDİ MENFAAT SAĞLAMAK

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen soruşturma kapsamında Alanya merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Vakıf dernek ve şirket kurarak FETÖ'ye maddi menfaat sağlamak" suçlaması kapsamında gözaltı kararı verilen 73 şüpheliden gözaltına alınan 60'ı sorguları alınmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

13 KİŞİ ARANIYOR

73 şüphelinin 60'ının gözaltına alınması ardından diğer 13 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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