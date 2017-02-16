İmam nikahı kıydığı kadınla ilgili çarpıcı detay

Reina saldırganı Abdülgadir Masharipov’un imam nikahı kıydığı Fransız vatandaşı Tene Traore’nin, 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübü terör saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdülgadir Masharipov'un dini nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore'nin de bulunduğu 5 şüpheli, IŞİD üyesi olmak ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığının tutuklamaya sevk yazısında Fransız vatandaşı ve IŞİD üyesi olduğu iddia edilen Tene Traore'nın Suriye'ye gitmek üzere geldiği İstanbul Esenyurt'taki örgüt evinde, Ali Jameel Mohammed Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed ve Masharipov ile birlikte yakalandığı belirtildi.

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Tene'nin cep telefonunda yapılan teknik incelemede Masharipov ile Fransızca ve Rusça'dan, Rusça'dan Fransızca'ya çeviri yapan program kullanarak anlaştığı tespit edildi.

HaberTürk'ten Veli Sarıboğa'nın aktardığına göre, yine aynı telefondan elde edilen ses dosyaların tercüme edildiği, örgütsel içerikli görüşmeler olduğu tespit edildiği belirtildi. Öte yandan Masharipov'un imam nikahı kıydığı Fransız vatandaşı Tene Traore'nin, 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Masgaripov'un, yılbaşındaki Reina saldırısından önce Traore ile birlikte olduğu anlaşıldı.

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Masharipov'un, eşi olduğu bilinen Zarina Nurullayeva'dan iki çocuğu bulunuyor. Kız çocuk, geçen hafta tutuklanan annesi Nurlayeva ile cezaevinde bulunurken, 3 yaşındaki erkek çocuğu ise saldırgan tarafından IŞİD mensuplarına teslim edilmişti.

Masharipov ile Esenyurt'taki örgüt evinde yakalanan kadınlardan Mısır vatandaşı Dina Alaa Eid Sayed Ahmed'in eşinin de Müslüman Kardeşler (İhvan) üyeliği kapsamında Mısır'da tutuklu olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığının tutuklamaya sevk yazısında, Mısır vatandaşı olan şüpheli Dina Alaa Eid Sayed Ahmed'in, IŞİD üyesi olduğu, Suriye'deki çatışma bölgelerine gitmek üzere İstanbul'a geldiği, Reina saldırganı Masharipov ile Esenyurt'taki evde buluştuğu belirtildi.