FETÖ'cü o hakim ve savcılar hakkında karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya tutuklandı.

FETÖ'DEN ARANAN 1 HAKİM VE 2 SAVCI İÇİN EK GÖZALTI SÜRESİ

EK GÖZALTI SÜRESİ

İki gün önce gözaltına alınan eski hakim Gündoğdu ile eski savcılar Çimen ve Sarıkaya ek gözaltı süresi boyunca Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldu.

İFADELERİ ALINDI

Bu sabah da adliyeye getirilen şüpheliler Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne bağlanarak ifade verdi.

SAVCI SADRETTİN SARIKAYA TÜRKİYE'YE DARBE İÇİN GELMİŞ

ÖRGÜT ÜYELİĞİ VE DARBEYE TEŞEBBÜS

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Adnan Çimen, Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya'nın 'Darbeye teşebbüs' ve 'Örgüt üyeliği' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.