FETÖ’cü hainler mahkeme salonunda birbirine girdi

15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlerin darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci generallerden Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 FETÖ’cü hainin yargılanmasına devam edildi. Kendisi için Zekai Aksakallı ve kendileriyle birlikte Ankara'ya gelen ancak Özel Kuvvetler Komutanlığına gelmeyerek Etimesgut'taki havaalanında kalan Yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz'ın hain dediğini anlatan Darbeci Binbaşı Fatih Şahin'in, "Benim personelimden hiç kimse benim için hain demiyor" sözleri üzerine, tutuklu sanıklardan üsteğmen Mihrali Atmaca, el kaldırarak, "Ben diyorum" diye çıkıştı. Atmaca, Şahin'in uçağın Ankara'ya geleceğini bilmediği yönündeki ifadesinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, o dönem tabur komutanı olan Binbaşı Fatih Şahin, Astsubay Kıdemli Çavuş Cemal Güleç, Astsubay Kıdemli Çavuş Cihat İbrahim Yörük ve Piyade Üst Çavuş Erhan Almaz ifade verdi.

SEMİH TERZİ UÇAKTA 'TSK YÖNETİME EL KOYMUŞ' DEDİ

Fatih Şahin ifadesinde, Diyarbakır'da saat 21.30 sıralarında Tuğgeneral Semih Terzi tarafından alarm emri verilince Ankara'ya hareket ettiklerini belirterek, "Benim taburum Diyarbakır kırsalına operasyon hazırlığında olduğu için alarm sırasında hazır bir şekilde bekliyorduk. Semih Terzi 24 personelle uçağa binme emrini verdi. Uçakta Semih Terzi bana, 'TSK yönetime el koymuş, hazır olmalıyız, müdahale yapanlar bize de müdahale edebilirler' diye bilgi verdi. Bu saatten sonra müdahale yapanlara karşı bir göreve gideceğimizi düşünmeye başladım" dedi. Diğer ifade verenlerin aksine binmeden önce uçağın Ankara'ya gittiğini bilmediğini ve personeline bu yönde bir bilgi vermediğini iddia eden Fatih Şahin, Semih Terzi'nin uçaktan inince bir helikopterin hazır olacağını ve sırt çantalarını beklemeden bir timin kendisiyle gelmesini emrettiğini ifade etti.

MAHKEMEDE BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER

ÖMER HALİSDEMİR'İ VURMASINA 'MEŞRU MÜDAFAA' DEDİ

Duruşma savcısının "Ömer Halisdemir'e 11 el ateş ettiniz mi" sorusuna Şahin, "Ömer Halisdemir'e ateş ettiğimi bilmiyorum. Onun bize ateş ettiğini de görmedim. Sağ taraftan bize ateş açılıyordu. Ben ve personelim o yöne ateş açtık. Bu meşru müdafaaydı" dedi. Terzi'nin uçakta kendisine söylediği 'TSK yönetime el koydu' bilgisini neden personeli ile paylaşmadığı sorulan Şahin, "Personelimin zarar göreceğini düşündüm" diye yanıtladı.



MİHRALİ ATMACA EL KALDIRIP 'BEN DİYORUM' DEDİ

Kendisi için Zekai Aksakallı ve kendileriyle birlikte Ankara'ya gelen ancak Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gelmeyerek Etimesgut'taki havaalanında kalan Yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz'ın hain dediğini anlatan Şahin'in, "Benim personelimden hiç kimse benim için hain demiyor" sözleri üzerine, tutuklu sanıklardan üsteğmen Mihrali Atmaca, el kaldırarak, "Ben diyorum" diye çıkıştı. Atmaca, Şahin'in uçağın Ankara'ya geleceğini bilmediği yönündeki ifadesinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.