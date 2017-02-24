Mehmet Baransu duruşmada gerginlik çıkardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşmasında, Mahkeme Başkanı'nın uyarılarını dikkate almayan tutuklu sanık Mehmet Baransu, salondan çıkarıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada müşteki avukatların müdahillik taleplerine ilişkin söz alan başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu, Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk'ün, kendisine verilen süreyi aşmaması yönünde sık sık uyardığı Baransu, konuşmasını sürdürdü.

BAŞKAN BARANSU'NUN SALONDAN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Mikrofonu kapatılan Baransu'nun, müşteki tarafın avukatlarıyla tartışması ve uyarılara rağmen konuşmasını sürdürmesi üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Öztürk, salonda görevli jandarmalara talimat vererek, sanığın salondan çıkarılmasını istedi. Jandarma ekipleri, bunun üzerine Baransu'yu duruşma salonundan çıkarttı.

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