FETÖ’cü suikast timinin çakallığı mahkeme başkanının gözünden kaçmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında sona gelindi. Muğla’da devam eden Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında sona yaklaşıldı. 44 tutuklu sanıktan 37’sinin ifadeleri tamamlandı. 7 sanığın ifadesinin de bu hafta içinde alınarak duruşmanın ara karar verilmesi bekleniyor. Öte yandan sanıkların soru sormaları için kendilerine verilen kağıt kalemle kendi aralarında mesajlaştığını fark eden mahkeme başkanı duruşmayı durdurdu ve sanıkları “Eğer böyle yaparsanız kâğıdı kalemi toplatırım. Böyle bir usul yok” diyerek uyarıda bulundu.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasında devam eden Cumhurbaşkanına suikast davasında sanıklar duruşmanın yapılacağı salona getirildi. 44 tutuklu sanıktan 37 sanığın ifadesi alınırken 7 sanığın ifadesinin de bu hafta içinde alınarak duruşmanın ara karar verilmesi bekleniyor.

VATANDAŞTAN BÜYÜK TEPKİ!

Darbeci sanıkların duruşma salonuna getirilişi esnasında vatandaşlar duruşmanın yapılacağı salonun dışında sanıklara yine tepki gösterdiler. Ellerinde taşıdıkları dövizler ve sloganlar eşliğinde duruşma salonuna giren tutuklu 44 sanığı vatandaşların tepkisi büyük oldu.

DARBECİLERİN ÇAKALLIĞI MAHKEME BAŞKANININ GÖZÜNDEN KAÇMADI

Darbecilere mahkeme salonunda 'yazılı mesaj' iddiasına uyarı Muğla'da devam eden Cumhurbaşkanına suikast girişimi duruşması esnasında Mahkeme Başkanı sanıkları kendilerine dağıtılan kağıt-kalem ile birbirleri ile mesajlaştıkları iddiası ile uyardı.

Cumhurbaşkanına suikast davasında mahkeme başkanı sanıklara uyarıda bulundu. Soru sormaları için sanıklara verilen kağıt kalemlerin sanıklar arasında mesajlaştığını belirten duruşmayı bir anda durdurdu ve uyarısını yaptı.

MAHKEME BAŞKANI: BÖYLE BİR USUL YOK!

Duruşmanın 10'uncu gününde Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ sanık teknisyen Astsubay Aydın Özsıcak ifade verdiği sırada 'Bir dakika' diyerek, sanıklara seslendi. 'aranızda yazışmalar yaptığınızı görüyorum. Biz size o kâğıt kalemleri sorunuz varsa yazın, not alacaksanız alın diye verdik. Kendi aranızda yazışın diye vermedik. Eğer böyle yaparsanız kâğıdı kalemi toplatırım. Böyle bir usul yok' diyerek uyardı.

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