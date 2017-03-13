Cumhurbaşkanı Erdoğan, atv ve aHaber’in ortak yayınında gündemi değerlendirecek

Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel, bu akşam A Haber ve ATV ortak yayınıyla ekrana geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri, Salih Nayman ve Banu El'in sorduğu sorularla canlı yayında değerlendirecek.

ERDOĞAN: ATV-A HABER'DE ETRAFLICA ANLATACAĞIM

İstanbul Sultanbeyli'de vatandaşlarla seslenen Cumhurbaşkan Erdoğan, "Pazartesi akşamı Atv - A Haber ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle ilgili değişiklikleri etraflıca anlatacağım" demişti.



"SİZLERİ DE İZLEMEYE DAVET EDİYORUM"



Pazartesi akşamı Atv-A Haber'de 19.30'da ortak yayınına halkı da izlemeye davet eden Erdoğan "Pazartesi akşamı Atv-A Haber'de 19.30'da ortak yayınına katılacağım. Bu yayında bunları etraflıca anlatacağım. Sizleri de izlemeye davet ediyorum. Ana muhalefetin inzanlarımızı kutuplaştırmasına birbirine düşürmesine asla izin vermeyeceğiz. Hakir görerek göbeğini kaşıyan adam, makarnacı kömürcü dedikleri Anadolu insanının aklını çelmek için maske takanların oyunlarına itibar edilmeyecek" şeklinde ifade kullanmıştı.