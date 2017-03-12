Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğiyle ilgili 18 maddeyi okumadan yalanlarla milleti kandırmak isteyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Sistemiyle ilgili değişiklikleri tek tek sıralayan Erdoğan "Pazartesi akşamı Atv-A Haber ortak yayınına katılacağım. Bu yayında bunları etraflıca anlatacağım. Sizleri de izlemeye davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sultanbeyli'de vatandaşlarla seslendi. Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına sert yanıtlar veren Erdoğan, "Pazartesi akşamı Atv - A Haber ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle ilgili değişiklikleri etraflıca anlatacağım" dedi. Erdoğan şöyle konuştu:



"PAZARTESİ ATV-A HABER'DEYİM BUNLARI ETRAFLICA ANLATACAĞIM"

"Pazartesi akşamı Atv-A Haber'de 19.30'da ortak yayınına katılacağım. Bu yayında bunları etraflıca anlatacağım. Sizleri de izlemeye davet ediyorum. Ana muhalefetin inzanlarımızı kutuplaştırmasına birbirine düşürmesine asla izin vermeyeceğiz. Hakir görerek göbeğini kaşıyan adam, makarnacı kömürcü dedikleri Anadolu insanının aklını çelmek için maske takanların oyunlarına itibar edilmeyecek ".

Erdoğan: ATV-A Haber'de etraflıca anlatacağım