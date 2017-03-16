Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye, Hollanda'ya ayar verdi

Çankırı'da referandum mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 81 destek verdiniz. Şimdi Çankırı sizden bir söz almak istiyorum. Çankırı Türkiye rekoruna talip mi? Yüzde 95'e ne dersiniz? Tamam mı? Yüzde 5'te onlara kalsın" dedi. Başbakan Yıldırım, Hollanda seçim sonuçlarını ise şu cümlelerle yorumladı: Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre yapıyor. Bakın sonuçlara... Türkiye, Hollanda seçimlerine de ayar verdi. Bir müddet daha ırkçılığı Avrupa'da frenledi. Ama aklınızı başınıza alın, bu düşmanca politikalar, İslam, Türk düşmanlığı, İslam korkusu sizi doğru bir sonuca götürmez.

Başbakan Binali Yıldırım Çankırı'da yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı'na, Hükümetine sahip çıktınız ve bu ülkeyi alçak FETÖ hainlerine teslim etmediniz. Bu topraklarda yetişen 9 yiğit evladımızı o gece şehit verdik. Onların hepsi Çankırı'nın iftiharıdır" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle devam etti:

Çankırı bizim 15 Temmuz karargahımızdır. O gece siz bu meydandaydınız ben de hemen yakında Ilgaz'daydım. FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerine karşı sizden aldığımız güçle amansız mücadele veriyoruz, FETÖ'nün inine girdik, kaçacak yer arıyorlar.

"TÜRKİYE, HOLLANDA'YA AYAR VERDİ"

Ey Hollanda, Almanya özgürlükçü görünüp yasak uygulamak size yakışıyor mu? Teröristleri koruyup, kollayacaksınız, bakanlarımız geldiğinde de yolunu kesip, konuşturmayacaksınız. Soydaşlarımızın üzerine de atlarınızla, itlerinizle yürüyeceksiniz. Bu zorbalık, yasakçı zihniyet Avrupa için kara bir lekedir. Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre yapıyor. Bakın sonuçlara... Türkiye, Hollanda seçimlerine de ayar verdi. Bir müddet daha ırkçılığı Avrupa'da frenledi. Ama aklınızı başınıza alın, bu düşmanca politikalar, İslam, Türk düşmanlığı, İslam korkusu sizi doğru bir sonuca götürmez.

"AVRUPA, UNUTMA BU YAPILANLARI BİR KENARA YAZDIK"

Avrupa hiç unutmasın, bu yapılanları bir kenara yazdık. Gerektiği zaman gerekli karşılıklar verildi, vermeye de devam edeceğiz. Bunların tutumuna Çankırı 16 Nisan'da cevap vermeye hazır mısınız? Avrupa'daki kardeşlerimi de kışkırtmalara aldırış etmemeye davet ediyorum. 16 Nisan'da vereceğiniz cevap Avrupa için ibret olsun. Ey Hollanda Rotterdam oradaysa Çankırı, yarenler diyarı burada.

"KILIÇDARĞLU ANAYASA DEĞİŞİKLİK METNİNİ TERSİNDEN OKUMUŞ"

Kılıçdaroğlu, sazı almış eline aklına geleni söylüyor. Ama söylediklerinin hiçbiri işe yaramaz. Kılıçdaroğlu anayasa değişiklik teklifini tersinden okumuş, bizim anlatmaya çalışıpta anlatmadığımızı Kemal Bey en iyi şekilde bir radyo programında anlattı. Yüzde 30 oy alan hükümet kurmak için diğer partilerle yalvaracak, dil dökecek, zor bela hükümet kuracak, iki ay sonrada birbirlerine girecekler. İşte bu sistemde yüzde 50'nin altında oy alırsa hükümet kurulmuyor. Mutlaka sandığa giden vatandaşın yarısından bir fazlası evet demesi lazım. İki tane sandık önünüze gelecek, birinde milletvekillerini birinde cumhurbaşkanını seçeceksiniz.

"KILIÇDAROĞLU, BIRAK BUNLARI, MİLLET YEMEZ"

"Milletvekili sayısını 600'e çıkarıyorsunuz, fuzulu masraf oluyor" Kılıçdaroğlu sen bunu söyleyeceğine milletvekilinin telefon faturalarına bak. Eğer onlar ödenmeseydi, 10 tane milletvekilinin 10 senelik maaşı. Bırak bunları, millet yemez bunları. Türkiye'deki Milletvekili sayısı ile başka ülkelerin milletvekili sayısını kıyaslıyor. Onun için milletin vekillerinin fazla olması milletin dertlerinin daha fazla takip edilmesinden niye rahatsız oluyorsun.