‘15 Temmuz, Çanakkale ruhunun yaşadığının delili’

Cumhurbaşkanı’ndan Çanakkale Zaferi mesajı: Çanakkale, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için unutmamaları gereken bir derstir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında yaşananların, bir asır önce Çanakkale'yi yedi düvele mezar eden mücadeleci ruhun ne kadar taze, ne kadar diri olduğunu gösterdiğini söyledi. Erdoğan, "Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir" dedi.

TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Çanakkale Zaferi, 'hasta adam' yaftası vurulan, bu topraklardaki bin yıllık varlığı kazınmak istenen milletimizin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biridir." Zaferin, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri göze alabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Tıpkı 102 yıl önce olduğu gibi, 15 Temmuz gecesi de en modern silahlar, milletimizin azim, inanç ve kararlılığı karşısında çaresiz kalmıştır. En zayıf anında bile 'Çanakkale geçilmez' dedirten bir inancın mirasçısı olan bu millet, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, vatanına, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığını dünyaya ilan etmiştir."



AVRUPA'NIN KİBRİ

Başbakan Binali Yıldırım da yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin, tarih sayfalarına yazılan en kutlu destanlardan biri olduğunu kaydetti. Yıldırım, "18 Mart 1915, Avrupa'nın teknolojisi, sanayisi, stratejisi ve kibrine karşı; Türk'ün imanı, samimiyeti, istiklal aşkı ve tevazuuyla kazandığı muhteşem zaferin tarihidir" dedi.



'MÜZİK ÜNİVERSİTESİ İÇİN ADIM ATIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Erol Parlak Çanakkale Ağıtları Konseri'ne katıldı. Prof. Dr. Parlak'a verdiği bir sözü hatırlatan Erdoğan, "İnşallah bu müzik üniversitesini kuracağız, bunun adımını atacağız" dedi. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay da Erdoğan'a çalışanlarınca hazırlanan bir hediye takdim etti.