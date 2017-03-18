Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatma Betül kardeşimi karşılayanlara atlarla, itlerle saldırmanın neresi demokratlık? 16 Nisan’da Avrupalı faşist siyasetçilere hadlerini bildireceğiz. Avrupa’daki kardeşlerim 3 değil 5 çocuk yapın. Avrupa’nın geleceği sizsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Eskişehir'de katıldığı toplu açılış töreninde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada gündemle ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından çarpıcı alıntılar:

Ne zaman bizi siyaseten gömmeye çalışsalar milletimiz bizi her seferinde ayağa kaldırdı. Hatta 15 Temmuz'da olduğu gibi canımıza kastettiler, milletimiz gövdesini bize siper etti. Şimdi el ele, omuz omuza bir yere yürüyoruz. Nereye, 16 Nisan'a. 16 Nisan'da 15 Temmuz'un hesabını sormaya var mıyız? 15 Temmuz'un intikamı 16 Nisan olacak. Zira 15 Temmuz'da bu milletin evlatlarına bomba yağdıranlar kimdi FETÖ'cüler, kimdi PKK, şimdi bunlar ne diyor. Şimdi bunlar Kandil'den haber gönderiyor diyor ki Kandil, 16 Nisan'da oyumuz 'hayır'. Pensilvanya ne diyor, 'hayır'. Ana muhalefet ne diyor 'hayır'. Bakın kimler bir araya geldi görüyor musunuz bunların yok birbirinden farkı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Üç değil beş çocuk yapın!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bundan sonra bizim de uçuş yasağımız var"

İşte Avrupa Birliği, hani girelim dediğimiz Avrupa Birliği var ya. AB Adalet Divanı karar alıyor, ne diyor? Başörtüsünü yasaklıyor ya. Bıktık ya bıktık. Hani din özgürlüğü vardı, hani inanç özgürlüğü vardı. Sıkıysa kipayı da yasaklasana, yasaklayabilir mi? Ah kardeşlerim ah bunlar çok yüzlü.

Bizim antidemokratik, inanç özgürlüklerine karşı benim devletimin bakanına hem de bir bayan bakanına kapıları kapatan ve kendi toprağım sayılan konsolosluğuma sokmayana bizim de kapılarımız kapalıdır. Benim Hüseyin Kurt kardeşimi yere yatırıp köpeklere parçalatanların eski Roma'daki gladyatörlerden ne farkı var? Bu ülkeye ve bu millete dostluk eden herkese nasıl vefa gösteriyorsak husumet gösteren herkese bunun bedelini ödetmek boynumuzun borcudur. Aksi takdirde tarihimize mahcup oluruz.







Avrupa'daki vatandaşlarıma, kardeşlerime sesleniyorum. Yaşadığınız çalıştığınız yerler artık sizin sılanızdır, yeni vatanınızdır. Oralara sıkı sahip çıkın. Daha çok işyeri açın, ailenizi daha iyi semtlerde yaşatın, en iyi arabalara binin, en iyi evlerde oturun üç değil beş çocuk yapın. Çünkü Avrupa'nın geleceği sizlersiniz.







436 MİLYON DOLARLIK 49 TESİSİN AÇILIŞI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 436 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen 49 tesisin açılışını yaptı. Erdoğan'a kurdela kesimi sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Kültür Bakanı Nabi Avcı ve diğer resmi yetkililer eşlik etti.