O itfaiyeci Sabah’a konuştu

Kılıçdaroğlu’na, “Soykırım iddialarını destekleyen Cem Özdemir ile niye görüştünüz” diye sorunca dışarı atılan Demiral: Hainlerle görüşmesini hazmedemedim

Denizli'de, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ermeni soykırımına destek veren Cem Özdemir ile niye tokalaştınız" diye sorunca apar topar kahvehaneden dışarı atılan 39 yaşındaki itfaiye eri, SABAH'a konuştu: "Kılıçdaroğlu'nun o vatan haini ve Gezi olaylarında para dağıtan Alman kadın vekil ile görüşmesini, aynı karede olmasını hazmedemiyorum." Giresun'da CHP'li vekilin, referandumda 'evet' oyu kullanacağını söyleyen vatandaşı dövmesinin ardından, önceki gün de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de bir kahvehanede vatandaş Ramazan Demiral'ın sorusu karşısında zor anlar yaşamıştı.



"CLAUDIA ROTH'U DA SORDUM"

Kılıçdaroğlu Çardak ilçesinde kahvehanede sohbet ettiği sırada Ramazan Demiral, "Sözde Ermeni soykırım iddialarına destek veren vatan haini Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ile neden tokalaştınız?" diye sordu. Beklemediği bir tepkiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, "Sonra kendisiyle hiç görüşmedim, bir araya gelmedim. Siz hangi amaçla bunu soruyorsunuz" diyerek Demiral'a tepki gösterdi. Sorunun ardından Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından apar topar dışarı atılan itfaiye eri Demiral, yaşadıklarını anlattı. Çardak ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Demiral, o gün izinli olduğu için çarşıya çıktığını ve CHP liderinin kahveye geldiğini görünce içeri girdiğini söyledi. Demiral şöyle devam etti:





Demiral, Kılıçdaroğlu'na, "Sözde Ermeni soykırımı tezini destekleyen Cem Özdemir ile niye görüştünüz" diye sormuştu.



15 TEMMUZ'DA SOKAKTAYDI

"Kılıçdaroğlu kahvehanede oturdu. Bir kişi soru sordu. Ben de soru sormak için 2 kez 'Sayın Başkan' diye seslendim ama oralı olmadı. Üçüncü kez sesimi daha da yükselterek seslenince beni duydu. Sorumu net cevaplamadı, geçiştirdi. Gezi olaylarına destek verip para dağıtan Alman Milletvekili Claudia Roth ile görüşmesini de sordum ama cevap alamadım. Korumalar beni kolumdan tutup, dışarı attı. Kılıçdaroğlu'nun bana göre vatan haini Cem Özdemir ve Roth ile görüşmesi, aynı karede olmasını hazmedemiyorum." 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Çardak Havaalanı'ndan Ankara'ya gitmek isteyen darbeci 550 komandoyu durduranlar arasında olduğunu da söyleyen Ramazan Demiral, "O gece yaşananların en canlı şahidiyim. Havaalanına girselerdi, oradan Ankara Beştepe'ye gidip, baskın yapacaklardı. Anadolu'nun gerçek sahipleri, Anadolu çocuklarıdır. Daha güçlü, tam bağımsız Türkiye için herkesin referandumda 'evet' oyu kullanması gerekiyor" dedi.