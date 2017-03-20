Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dönen dolaplara bizzat şahit oldum

Haliç Kongre Merkezi'nde Uluslararası Futbol Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostlarım çocukluktan itibaren futbola gönül vermiş gençlik yıllarında top koşturmuş bir kardeşiniz olarak bir insana neler kazandıracağını biliyorum. Bu oyunun bana kazandırdığı vasıflardan çok istifade ettim. Siyasetin, futbolla birçok orak yönü olduğuna inanıyorum. Bu yarışın ilk aşaması sandıktan galip çıkmak için ikincisi millete hizmet götürmek içindir. Siyasette futbol gibi bir takım oyunudur" dedi. Konuşmasında Uluslararası Olimpiyatlarda Türkiye'nin hak ettiği yeri bulamadığına dikkat çeken Erdoğan şöyle dedi: Çok ciddi dolaplar dönüyor. Hakkımız olduğu halde bize olimpiyatlar vermediler. Oralarda dönen dolaplara bizzat şahit oldum.

Haliç Kongre Merkezi'nde Uluslararası Futbol Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zirveye katkı sunacak dostlarımıza teşekkür ediyor. Kulüpler Birliği Yönetimimizi de kutluyorum. Tük Futbolunun daha ileri gitmesi için gösterdikleri gayretleri takip ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

"SİYASET FUTBOL GİBİ BİR TAKIM OYUNUDUR"

Futbolun özünde rekabetle birlikte fedakarlık, dostluk ve dayanışma vardır. Bu oyunda kazanmak için oyuncuların arkalarında güçlü bir yönetim desteğine, uyuma ihtiyaç vardır. Bu dayanışma tirübünlerede aynı heyecanı verecektir. Futbol tarihi hezimetin kıyısından koparılmış muhteşem zaferlerle doludur. Bu oyun aynı zamanda bir direniştir. Dünyanın her yerinde itilip kakılan mahallelerinde yaşayan çocukların umudu olmuş bir oyundur futbol. Futbol parlak bir geleceğe çıkan yolun adıdır. Elbette futbol estetiktir, sanattır. Kimi zaman asistlerle, şutlorla 90 artı uzatmaya sığdırılmış bu şölen kahramanlar üretir. Kimi futbolcuları takım arkadaşlarıyla olan örnek ilişkileriyle de hatırlarız. Gözlerin bile yakalaması mümkün olmayan bir hızla şut atan Metin Oktay'ı böyle anıyoruz. Dünyanın en büyük forveti olan Lefter'i böyle hatırlıyoruz. Baba Hakkı'yı böyle hatırlıyoruz. Takımının renklerine ömrünü vakfetmiş Dozer Cemil'i böyle anıyoruz. Değerli dostlarım çocukluktan itibaren futbola gönül vermiş gençlik yıllarında top koşturmuş bir kardeşiniz olarak bir insana neler kazandıracağını biliyorum. Bu oyunun bana kazandırdığı vasıflardan çok istifade ettim. Siyasetin, futbolla birçok orak yönü olduğuna inanıyorum. Bu yarışın ilk aşaması sandıktan galip çıkmak için ikincisi millete hizmet götürmek içindir. Siyasette futbol gibi bir takım oyunudur. Hocam bana şöyle derdi: Oğlum topu yiyeceksin derdi. Sporun içine şiddet girince centilmenlik ruhu nasıl kayboluyorsa siyasetin içine yalan girince aynı sonuç ortaya çıkar.

"SEKİZİNCİ DEFA YİNE YENİLECEKLER"

40 yıllık siyasi hayatım boyunca bu yıkıcı siyaset anlayışı ile mücadele ettim. Milletimiz böyle siyaset yapanları tasfiye etti. Nasıl futbolun holiganları varsa hala holigan siyasetiyle netice almaya çalışanları görüyoruz. Anayasa değişikliğini tartışmak yerine meclisin kapatılacağından, ülkenin bölüneceğine kadar milletin kafasını bulandırmaya çalıştılar. Meclisin fesih yetkisi asla cumhurbaşkanına ait değildir. Millet seçim kararı alındığı zaman Parlamento ve Cumhurbaşkanı seçime gider. Şimdi 18 yaşında parlamentoya girmenin yolunu açıyoruz. Bunların siyasette jübile zamanı geldi ama hala direniyorlar. Sekizinci defa yine yenilecekler. İnşallah bu kez mesajı alırlar.

"ÜLKEMİZİN PEKÇOK ŞEHRİNE YENİ STADLAR KAZANDIRDIK"

Gençliğimizde koskoca İstanbul'da eli yüzü düzgün saha sayısı yoktu, bir elin parmaklarından azdı. 2002'den itibaren Türkiye spor altyapısında gerçekten çok ileri ve önemli bir konumda bulunuyor. Cumhuriyet tarihimizde 2002 yılına kadar yapılan toplam spor tesisi sayısı 1575 adet ken biz buna 14 yılda 1924 yeni tesis ilan ettik. Genelleme yapıyorum sadece 12 olan atletizm pistini 52'ye çıkardık. Gençlerimizin futbola olan ilgisinde çok önemli yere sahip olan halı saha sayısını 578'den aldık 1924 mahalle tipi ve 736 standart ilavesi yaptık. Ülkemizde 48 yarı olimpik veya olimpik havuz varken 14 yılda 78 adet yeni havuz ilan ettik. 2002'e kadar olan 272 stadın çoğuna stad demek için binbir şahit lazımdı. Çoğu yıkık dökük haldeydi. Biz ülkemizin pekçok şehrine dünyada parmakla gösterilen yeni stadlar kazandırdık, kazandırıyoruz.

"ANKARA'DA 19 MAYIS STADYUMU 35-40 BİN KAPASİTELİ OLACAK"

İnşallah Ankara 19 Mayıs Stadı'nı yıkıyoruz onun yerine 35-40 bin seyirci kapasiteli yeni bir stadyum yapmaktayız. İhale aşamasında. Onu da süratle bitirip futbolun hizmetine sunacağız. Başkent'te örnek bir stadyumumuz yok. İstanbul güzel bir noktaya geldi. Bir kere olimpiyat yapmış olanlara ikinci kez olimpiyatlar verdiler. Oralarda dönen dolapları gördüm, biliyorum. Olimpiyatlar için altyapıda ciddi mesafeler katettik. İstanbul'un yanında Erzurum, Antalya, Trabzon, Mersin pekçok şehrimiz uluslararası müsabakalar için daima hazır durumdalar.

"ORALARDA DÖNEN DOLAPLARA BİZZAT ŞAHİT OLDUM"

Çok ciddi dolaplar dönüyor. Hakkımız olduğu halde bize olimpiyatlar vermediler. Oralarda dönen dolaplara bizzat şahit oldum. Olimpiyatlar için sporcu hazırlama konusunda ciddi yol katettik. Uluslararası spor alanında organizasyonlarımızla rüştümüzü ispat ettik. Değerli arkadaşlar futbol da her şey gibi insan ile olur. En büyük yatırımı insana yapmak mecburiyetindeyiz. Süper Lig'de gençlerimizin sayısının azaldığını görmekteyiz. Dünyanın en iyi futbolcularının takımlarımızda oynaması önemli ama bu futbolcuların bizim gençlerimiz olması bize onur verir. Yeni dönemde Süper Lig'de kendi gençlerimizin sayılarının artacağına inanıyorum.