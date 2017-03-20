Maskeli balo bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa’da yaşananlar ülkemize karşı yürütülen mücadelenin yeni bir safhaya geçtiğini gösterdi. Maskeli balo artık sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, İlim Yayma Vakfı'nın, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulunda çarpıcı mesajlar verdi. Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, Daily Sabah'ın Avrupa Parlamentosu'na girişinin engellenmeye çalışılmasına sert tepki göstererek, "Karşılığını göreceksiniz" dedi. İşte Erdoğan'ın mesajları:

"Bu çatı altında terbiye almış, bu ocaktan çıkan hiçbir genç ekmeğini yediği vatanına kurşun sıkmadı. O sözde altın nesil safsatalarıyla ihanet edenlerden olmadı. İşte 40 yıl boyunca sinsice kurulan planların hepsi böyle bir gecede boşa çıkar. 'Gücümüz var, orduyu, polisi yargıyı ele geçirdik' diyenler, bir gecede evet o ilahi tokadı yiyerek milletimizin duruşuyla bozguna uğramıştır.



16 NİSAN KIRILMA GÜNÜ

Bu ülkede özgürlüklerin rafa kaldırıldığı, bu ülkenin evlatlarının yüzlerine üniversite kapılarının nasıl çarpıldığını, güvenlik güçlerinin, İstanbul'un, Türkiye'nin farklı yerlerinde çarşaflı, sakallı, başörtülü avına çıktığı o utanç günlerini unutmadık.

Kadınlarımızın, gençlerimizin önlerindeki engelleri her alanda kaldırdık. Bugün kızlarımız başörtüleriyle devlette, akademide, yargıda, silahlı kuvvetlerde serbestçe görev yapabiliyor. Daha iyi günler var önümüzde. İşte 16 Nisan, aynı zamanda bunun kararının da verileceği gündür. 16 Nisan bir kırılma günü. Onlar 'hayır' dediğine göre doğru yoldayız. Onlarda yalan bol. Barolar Birliği Başkanı orada konuşuyor. Bakan arkadaşlarım konuşturulmuyor. Kandil'deki ne diyor? 'Hayır' deyin diyor. Bunlarla beraber hareket etmek olur mu?

Yalan üstüne yalan söylüyorlar. Avrupa'da yaşananlar yeni bir safhaya geçildiğini gösteriyor. Maskeli balo sona erdi. 16 Nisan'da sadece yönetim sisteminin değil istedikleri gibi kullandıkları düzenin yıkılmak üzere olduğunu çok iyi biliyorlar. İkide bir tek adam tek adam. Gazi Mustafa Kemal'e hakaret ediyorsunuz ya! Gazi İnönü ile anlaşamadı mı? Anlaşamadı. İstifasını istedi mi? İstedi. Arka sından İnönü geldi. Yine aynı. O süreç de işte bize kadar geldi. Kimse bize Amerika şöyle, Latin Amerika böyle demesin. Biz Türk tipi bir cumhurbaşkanlığı sistemiyle geliyoruz.

Bize aba altından sopa göstermeye kalkanlara diyorum ki o günler artık geride kaldı. Biz hasta adam yakıştırması yapıldığında bile teslim olmamış Çanakkale'de destan yazmış bir milletin evlatlarıyız. 15 Temmuz'da bu değerlerinden sapmadığını gösteren böyle bir milleti kim dize getirebilir? Biz milletimize, özellikle de gençlerimize güveniyoruz. Gençler 16 Nisan'da asıl gün sizindir."



'ELLERİNDEN GELSE GAZ ODALARINI YENİDEN KURARLAR'

"Bunlar ellerinden gelse gaz odalarını kuracak yeniden. Biz Srebrenitsa'yı unutabilir miyiz? Nazi deyince rahatsız oluyorlar. Başta Merkel. Sen de şu anda Nazi uygulaması yapıyorsun. Kime? Almanya'daki kardeşlerime de vekillere de. Terör dosyalarını eline verdik. Bizzat kendisi teyit etti. Ama netice vermedi. Bu dürüstlük mü? Adalet, siayset anlayışına sığar mı? Konsoloslukta yakalanan bir terör ajanını benden istedi. Biz de ne dedik? 'Bizde yargı var.' Ve tabii çıktı mahkemeye ne oldu? Tutuklandı."