Sahaya inin

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti hükümetlerinde görev yapan eski bakanlarla kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım, “Biz bir aileyiz, biriz beraberiz. Sahalara inin. Seçim bölgelerinize gidin” mesajı verdi

Başbakan Yıldırım, AK Parti hükümetlerinde görev yapmış eski bakanlarla AK Parti Genel Merkezi'nde kahvaltı yaptı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun mazeret bildirerek katılmadıkları toplantıda Yıldırım'ın AK Parti'nin birlik ve beraberlik ruhunu öne çıkaran kısa bir konuşma yaptığı öğrenildi.



YILDIRIM: ESKİ YENİ YOK

Toplantıya katılan bakanlar Başbakan Yıldırım'ın üslubu nedeniyle hoş sohbet, esprili bir toplantı olduğunu belirtirken, Yıldırım'ın "'Evet'ler 'Hayır'lardan fazla. Elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Buna rağmen rehavete kapılmayacağız, çalışmaya devam edeceğiz" dediği belirtildi. Yıldırım, AK Parti'nin bir "vefa hareketi" olduğunu da vurgulayarak "Eski, yeni ayrımı yok. Biz AK Parti kurulduğu günden bu yana birçok engeli aşarak bugünlere geldik. Bu dava bizim, hepimizin. Bu süreçte de hep birlikte sahada olacağız, çalışacağız. AK Parti'de emeklilik yok" diye konuştu.



HEPİMİZ SAHADAYIZ

Toplantıya katılan bakanlar da değerlendirmelerde bulundu ve Başbakan Yıldırım'a "hepimiz sahadayız 'evet' için çalışıyoruz" mesajı verdi. Bazı bakanlar da sahada gördükleri eksiklikleri Başbakan Yıldırım ile paylaşarak düşüncelerini dile getirdi. Özellikle genç seçmeni 'evet' oyu vermeye ikna edecek çalışmalar yapılmasının gündeme getirildiği belirtildi.



YÜZDE 55'İ AŞACAK

Bakanlar genellikle sahadaki mevcut durumu anlatırken 16 Nisan'da alınacak sonucun yüzde 55'in üzerinde olacağı yönünde değerlendirme yaptı. Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti'nin tam kadro sahaya sürülmesini istedi ve "bütün arkadaşlarla birlikte çalışmamız lazım" diye konuştu.



ANKARA KAHVALTIYA KATILANLAR:

Eski TBMM başkanlarından Cemil Çiçek, Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, eski başbakan yardımcılarından Beşir Atalay ve Yalçın Akdoğan, eski bakanlar Abdülkadir Aksu, Muammer Güler, Efkan Ala, Sadullah Ergin, Vecdi Gönül, Taner Yıldız, Hüseyin Çelik, Nimet Baş, Zafer Çağlayan, Mustafa Elitaş, Kürşad Tüzmen, Nihat Ergün, Ali Coşkun, Fatma Şahin, Selma Aliye Kavaf, Ayşenur İslam, Volkan Bozkır, Suat Kılıç, Atilla Koç, Erdoğan Bayraktar, Fatma Güldemet Sarı, İdris Güllüce, İmdat Sütlüoğlu, Mustafa Demir, Osman Pepe ve Faruk Nafiz Özak.