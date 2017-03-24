Son dakika haberi: PKK'lı hainler yakalandı

Terörle mücadelede son dakika haberi. Bombalı eylem gerçekleştirmek maksadıyla Irak’tan Türkiye’ye yasadışı yollardan girmeye çalışan 4 teröristin yakalandığı öğrenildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde bölücü terör örgütünün kamplarında eğitim alarak Türkiye'de bombalı eylem gerçekleştirmek maksadıyla, Irak'tan Türkiye'ye yasadışı yollardan girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin yakalandığı bildirildi. Açıklamada, teröristin 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram alüminyum tozu, 10 kilogram RDX patlayıcı ve 6 elektrikli fünye ile birlikte yakalandığı belirtildi.