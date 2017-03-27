Bursa'nın İnegöl ilçesinde temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeni bir gafa imza attı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çift başlılık ne zaman çıkar, kendi görev alanımın dışına çıkıp başkasına müdahale edersem çift başlılık olur. Peki yeni anayasa değişikliğine 'evet' dersek ne olur? Devlette çift başlılık olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çift başlılık ne zaman çıkar, ben kendi görev alanımın dışına çıkıp bir başkasının görev alanına müdahale edersem çift başlılık olur. Peki yeni anayasa değişikliğine 'evet' dersek ne olur? Devlette çift başlılık olur, nasıl çünkü seçilecek olan başkan hem cumhurun başkanı, aynı zamanda da bir partinin genel başkanı olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, İnegöl ilçesinde muhtarlar, din görevlileri ve okul aile birliği başkanları ile bir araya geldi.

İlçedeki bir otelde gerçekleşen etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu, burada bir siyasi partinin genel başkanı olarak değil, ülkesini, vatanını, bayrağını seven bir vatandaş olarak bulunduğunu söyledi.

Kimseye, "Evet oyu verin" veya "Hayır oyu verin" diye bir telkinde bulunmayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sizden istediğim sadece ve sadece şu, sandığa giderken elinizi vicdanına koyun ve sandığa öyle gidin. Bu bir parti yarışı değil, hükümet, bakanlar, başbakan değişmiyor. Ne değişiyor, Anayasa değişiyor. Bu Anayasa, kimin anayasası olacak? Benim de sizin de bir başkasının da anayasası olacak. Adı üstünde bütün kanunların uyması gereken bir yasa." ifadesini kullandı.