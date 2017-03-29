FETÖ’nün avukatı küstahlıkta sınır tanımadı

FETÖ’nün gözde militanlarının avukatlığını yapan Ömer Kavili, örgütün medya yapılanması davasında laubali tavırları ve küstah talepleriyle duruşmayı oyalamaya çalıştı

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan Adliyesi'nde görülen 25'i tutuklu 29 sanıklı FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili davanın ikinci duruşmasında sanık gazeteci Cuma Ulus savunma yaptı. Duruşma sırasında avukatı Ömer Kavili, sanığın yanına oturmasını istedi. Mahkeme başkanı İbrahim Lorasdağı, duruşmanın sesli ve görüntülü kayda alındığı için sanığın kürsüde, kamera karşısında mikrofona konuşması gerektiğini bildirdi. Avukatın ısrarcı olması üzerine Lorasdağı, "Sanık zaten yanınızda, sizin derdiniz ne? Kaç yıllık hâkimim böyle bir şey görmedim" diyerek avukatın her duruşmayı kilitlemeye çalıştığını belirtti. FETÖ davalarında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ömer Köse başta olmak üzere birçok sanığın da avukatlığını yapan Kavili ise mahkeme başkanını, "Konuşmanıza dikkat edin, sözlerinizi size iade ediyorum, ileride bunları müfettişlere anlatırsınız" diyerek küstahça tehdit etti.



'BENİ DELİ GİBİ SE VİYOR '

Ulus ise savunmasında diğer sanıkların tekrar ettiği yalana sarıldı. Ulus, Bank Asya'daki hesabına Gülen'in talimatıyla değil oğlunun okul taksitleri için para yatırdığını savundu. Ulus, Lorasdağı'nın "ByLock kullandın mı?" sorusuna "Benimle ilgili böyle bir iddia, suçlama var mı" sorusuyla karşılık verdi. Lorasdağı "iddianamede yok" deyince Ulus " O zaman cevap vermiyorum" dedi. Kavili'nin her soruda müdahalesi ve sanık ile kafa kafaya vermesi üzerine mahkeme başkanı Lorasdağı, "Cuma Ulus beni dinle, şimdi avukatını bırak" dedi. Kavili ise "Bırakamaz, beni deli gibi seviyor" diye küstahça yanıt verdi.