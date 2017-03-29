Kriptolar enselendi belgeler inceleniyor

İstanbul'da 'Kakao Talk' yazışma programından irtibat kurup Üsküdar'daki bir adreste yeni bir yapılanma için toplanma hazırlığı yapan FETÖ şüphelisi 7 kişi kıskıvrak yakalandı. İstanbul polisi FETÖ mensuplarının Üsküdar'da toplantı yapacağı istihbaratına ulaşınca önceki gün adrese operasyon düzenledi. FETÖ'nün eski şirketlerinde yöneticilik yapan 7 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen birçok doküman, belge ve dijital materyale el konuldu. Kakao Talk programı üzerinden iletişim kuran şüphelilerin, cep telefonu dahil tüm elektronik eşyalarını başka bir odada tuttukları ifade edildi.



FETİH SURELİ NOT SORUSU

Öte yandan, Ankara Polatlı'daki darbe girişimi davasında da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri imamı Bilal Akyüz'ü cezaevinde ziyaret eden kardeşi Fatma Akyüz'ün yazdığı "Fetih okumaya devam ediyoruz. Rüyalar güzel. Ege Ordu" şeklindeki notun anlamı soruldu. Akyüz ise "Fetih suresini ben de okurum. Ege Ordu iddialarını kabul etmiyorum" ifadesiyle kaçamak yanıt verdi.