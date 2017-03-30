Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mardin acıların, gözyaşların değil güzelliklerin şehri olarak yoluna devam etmelidir. Hep söylüyorum terörün olduğu yere ne yatırımcı ne de turist gelir" dedi.

"UTANMADAN, SIKILMADAN ADAM GİBİ DOLAŞMAYA KALKIYORLAR!"

Mardin'in önünü kesmek isteyenlere 16 Nisan'da EVET diyerek veriyor muyuz? Peygamberin, evliyaların şehri Mardin'i, kendi ideolojik saplantılarına kurban etmek isteyenlere 16 Nisan'da EVET diyerek cevap veriyor muyuz? Bu sokaklara, caddelere açılan o çukurlar, hendekler benim buralardaki Kürt kardeşlerime, Süryani kardeşlerime, Arap kardeşlerime reva mıydı? Utanmadan sıkılmadan adam gibi dolaşmaya kalkıyorlar. Türkiye değişim sancılarını bizzat yaşamış bir ülkedir. Türkiye siyasi ve ekonomik krizlerin pençesinde kıvranırken yaşadığımız acıları hatırlayın. 1994 krizini, 2001 krizini hatırlayalım. 28 Şubat uygulamaları başta olmak üzere demokrasi ve insan hakları alanındaki kayıplarımızı hatırlayın. Kurucusu olduğum Ak Parti'nin iktidarıyla o günlerin karanlığının daha iyi farkına vardık. Biz kasamıza ve kesemize sahip çıktık.

"KANDİL'DEKİ TERÖR BARONLARINA PİYONLUK YAPTILAR"

7 Haziran'dan sonra yıllardır arayıpta bulamadıkları fırsatı yakaladıklarını sandılar. Kardeşlerim Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimizi öldürdüler mi? Yahu bu reva mıdır ya? Benim Kürt kardeşlerimden ne istiyorsun? 15-16 yaşındaki bir genci katilce şehit ettiler! Ne istediniz? Diyarbakır Belediyesi'nin önünde analar ağlıyordu. Kız demeden erkek demeden dağa kaçırdılar. Utanmadınız mı? Sıkılmadınız mı? Utanmadan biz Kürtlerin temsilcisiyiz dediler! Yalan! Ben 80 milyonun temsilcisiyim. Niye? Çünkü yaradılanı yaradandan ötürü seviyorum. Bizim derdimiz Türkiye, bunların derdi çukur! Terör örgütü birileri tarafından kendilerine verilen Türkiye'ye zarar verme, yıpratma misyonu için gözünü kırpmadan Kürt kardeşlerimizi ateşe atmıştır. Kürt kardeşlerimle en ufak manevi bağı olmayan marjinal örgütlere, Kandil'deki terör baronlarına piyonluk yaptılar. Bölgedeki kardeşlerimiz kimin kendilerinin yanında olduğunu kimlerin gelecekleri için çalıştığını kimlerin de bunları yok etmek için çalıştığını görmüştür. Bu devlet 80 milyonun tamamının devletidir. zararları telafi etmek, yeni iş alanları oluşturmak için tüm kurumlarımız çalışıyor. Artık bu ülkede hangi örgüte mensup olursa olsun hiçbir teröriste rahat yoktur. Ya teslim olacaklar ya da bu toprakları terk edip gidecekler.

MARDİN'E MÜJDE! ŞEHİR HASTANESİ AÇILACAK

Mardin'de dev şehir hastanesi açılacak. Değerli kardeşlerim bütün bunlarla beraber adalet, emniyet aynı şekilde.. Ulaşımda havalimanı, 25 havalimanı vardı. Şu anda 59 havalimanı var Türkiye'de. Kardeşlerim göreve geldik. İstanbul boğazında iki köprü vardı. Denizin altından Marmaray yaptık. Dedik ki bitmez. Boğazın altından Avrasya Tünelini yaptık. Fakat dedik ki bize bu yakışmaz. Biz Fatih'in torunlarıyız, bir de körfezde Kocaeli'nde Osmangazi Köprüsünü yaptık. Ama bunlarda göz yok, kulak yok. Hayır çadırına girdim. Neden hayır diyorsunuz dedim. Bana daha çağdaş bir Türkiye için dediler. Bak dedim köprü görünüyor. Ne dese beğenirsin? Adını Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydunuz dediler. Neden Tayyip Erdoğan koymadın dediler. Malesef böyle... Varsın olsun. Biz o hayır mı diyor saygı duyarız. Ama sende evet diyene saygı duy. Devletinizle sizlerin arasına kimsenin girmesine izin vermeyiniz. Biz çözüm süreci başlattık mı? Ama anlamadılar. Onlar malesef bomba patlattılar, çukur açtılar. İşte 16 Nisan daha modern bir Türkiye için sıçrama dönemi olacaktır. Buna hazır mıyız? Eğer bunu başarırsak Mardin birkaç yıla kalmaz Muğla ile yarışır. Çünkü Mardin'de bu potansiyel var.

"BU TERÖR ÖRGÜTLERİNE SESSİZ Mİ KALACAKSINIZ?"

Bu kardeşiniz İsviçre parlamentosunun önünde benim şakağıma silah dayayan bir pankart çıkardılar. Buradan Ak Parti'ye, MHP'ye, BBP'ye, CHP'ye, SP'ye gönül veren tüm kardeşlerime sesleniyorum. Bu terör örgütlerine karşı siz sessiz mi kalacaksınız? Ne yazık ki bunu yapıyorlar. Üzerlerine gideceğiz, onları orada bırakmayacağız. Buradan sesleniyorum. Niçin EVET demeniz gerektiğini merak ediyorsanız, dönüp hayır diyenlere bakın. İmralı, Kandil, Pensilvanya, DEAŞ hayır diyor. Öyleyse biz istikamet üzereyiz. Bugüne kadar Türkiye'ye en küçük bir faydası dokunmuş tam tersine ayağımıza çelme takmaya çalışanlar karşı çıkıyorsa bu değişimin milletimizin lehine olduğu çok açık.

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