Kirli tiyatro! CHP'li il başkanından MHP'li muhalif Ogan'ın programına çağrı

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde anketlerde evet oylarının giderek yükselmesiyle hayırcı koalisyon ne yapacağını şaşırdı. MHP’li muhaliflerin konuştuğu salonları CHP’nin doldurduğu belirlendi. Ankara’da ise “Hayır broşürü dağıtımının engellenmesi olayı” TMMOB kurgusu çıktı.

MHP'den ihraç edilenlerin CHP'nin desteğiyle "Hayır" kampanyası yürüttüğü ortaya çıktı. Muhalifler arasında yar alan Sinan Oğan'ın "Hayırlı Anadolu Yürüyüşü" adını verdiği programlar sık sık provokasyon görüntüleriyle gündeme geldi. Bunun son örneği ise Yozgat'da yaşandı. Oğan'ın Yozgat'taki etkinliğine ülkücülerden ziyade CHP'lilerin katıldığı belgelendi. Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirelen "Hayır" programı öncesinde CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar'ın, kendi parti tabanına SMS gönderdiği açığa çıktı. CHP Yozgat Teşkilatı'na gönderilen kısa mesajda Oğan'ın konuşma yapacağı gün ve saat belirtilerek, "Kent Park'ta Bilal Şahin Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda Iğdır Eski Milletvekili Sinan Oğan'ın Anayasa değişikliyle ilgili konuşması vardır. Tüm arkadaşlarımızın katılması önemlidir" denildi.

MHP DE UYARMIŞ…

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar'ın kısa mesajını haber alarak, harekete geçen MHP İl Başkanı İbrahim Ethem Sedef' ise kendi tabanını uyardı. MHP İl Başkanı Sedef'in, Oğan'ın programına olası bir katılım öncesinde CHP ile Oğan ortaklığını ifşa ettiği belirtildi. Sedef'in partililere "Kimin arkasına takıldığınızı görün" yönünde mesaj gönderdiği kaydedildi.

İFTİRAYA SUÇ DUYURUSU

CHP'lilerin de katıldığı program öncesi yaşanan provokasyon basına da yansımıştı. "Bozkurt Sinan" sloganları atan grup ile "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları atanlar arasında gerginlik yaşanmıştı. İki polisin yaralandığı kavgaya karışanların Yozgat'ın Yerköy ve Sorgun ilçelerinden önceden gelen taraftarlar olduğu öğrenildi. Oğan'ın saldırıdan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Yozgat Valisi ve Yozgat Emniyet Müdürü›nü sorumlu tutmuştu. Bozdağ da Oğan'ın iftirasıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

TMMOB'DAN PROVOKASYON

Ankara'da ise TMMOB'un provokasyonu gün yüzüne çıktı. Bazı basın organlarında yer alan "Ankara'da polis hayır bildirisi dağıtanlara izin vermedi" haberleriyle ilgili Ankara Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, Altındağ ilçesi Ulus Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı etrafında, 24 Mart Cuma günü yasa dışı bildiri dağıtıldığı ihbarı üzerine, güvenlik güçlerinin söz konusu yere gittiği ifade edildi.

HER ŞEYİ KURGULADILAR

Bölgede bazı şahısların bildiri dağıttığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi: "Görevliler, söz konusu kişilere YSK'nın 109 sayılı kararına istinaden bildiri dağıtamayacaklarını belirterek, etkinliğe son vermelerini istemiştir. Ancak grupla birlikte hareket eden, TMMOB üyesi N.K.K. isimli şahıs, 'Bildiri dağıtamazsın, problem de yapamazsın, 'Hayır'ı dağıtamazsın, 'Evet' dağıtabilirsin" şeklinde ifadeler kullanarak olayı provoke etmeye çalışmıştır. Söz konusu şahıs bu ifadeleri kullanırken yanında bulunan diğer şahıslar tarafından ifadeleri telefonun kamerasıyla kaydedilmiştir."

GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİLER

Kurgu olayın görüntülerinin daha sonra sosyal medyada yayınlandığı, yazılı ve görsel yayın organlarıyla da paylaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Hayır bildirisi dağıtamazsın, 'Evet' bildirisi dağıtabilirsin" ifadesinin de polis tarafından söylenmiş gibi gösterildiği vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Gerçeği yansıtmayan bu tür asılsız haberler, 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek halk oylaması öncesinde, vatandaşlar arasında huzursuzluk çıkararak emniyet güçlerini yıpratmak amacı taşımaktadır." denildi. Vatandaşlardan bu tür provokatif eylem ve haberlere itibar etmemeleri ve güvenlik güçleri tarafından yapılacak uyarılara uymaları istendi. Öte yandan, olay anına ilişkin görüntü de kamuoyuyla paylaşıldı. (Star)