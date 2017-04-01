Başbakan Binali Yıldırım "O Kandil sönecek"

Başbakan Binali Yıldırım, Van'ın Beşyol Meydanı'nda yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninde kendisini dinleyen coşkulu kalabalığa, "Gün uyanık olma günüdür, hileli tuzakları görme, ferasetli davranma günüdür. Asil milletimiz bizleri ayrıştırmaya çalışanlara gereken dersi verecektir" diyerek seslendi. Başbakan, "Herkes şunu bilsin ki o Kandil sönecek. Terörün efendilerinin 'Kandil'ini mutlaka söndüreceğiz" dedi.

Van'da düzenlenen anayasa referandumu mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bizler Alparslan'ın, Selahaddin-i Eyyubi'nin torunlarıyız. Allah'ın birleştiğine hep karşı dururuz. Herkes şunu bilsin ki o Kandil sönecek. Terörün efendilerinin 'Kandil'ini mutlaka söndüreceğiz" dedi.

"SADECE TÜRKİYE'Yİ DEĞİL, DÜNYAYI DAR EDECEĞİZ"

"Devletin şefkatli eli, yardımı ve desteği hep sizin yanınızda olacak ancak demir yumruğu da teröristin, sizin hayatınızı zorlaştıranların tepesinde patlayacak." diyen Yıldırım, "Güvenlik güçlerimiz yabancı istihbarat servislerinin tetikçiliğini yapan teröristleri kaçtıkları yere kadar kovalayacak, bulundukları delikte etkisiz hale getirecek. Onlara sadece Van'ı değil, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı dar edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Gün uyanık olma günüdür, hileli tuzakları görme, ferasetli davranma günüdür. Vaktiyle Cezayir'de halkı bölmek, parçalamak için insanları ikiye böldüler, 'Berberiler-Yerliler' diye. Şimdi bizi de 'Kürtler-Türkler' diye ayrıştırmak istiyorlar. Biliyorum ki Kürt kardeşlerim bu oyuna asla gelmez. Asil milletimiz hileli tuzaklarını başlarına geçirecek, bizleri ayrıştırmaya çalışanlara gereken dersi verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, CHP ve HDP'nin anayasa konusundaki tutumunu eleştirerek, "Biz yeni anayasa dedikçe HDP, CHP milleti tehdit ediyor, korku salıyor. Gerçeklerden uzak, bir hayal alemi içinde geziyor bunlar. Artık ikiz kardeş olmuşlar, birisi ayağını kaldırıyor, diğeri basıyor." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

"BUNLAR ENGEREK VE ÇIYANLARDIR"

Biz gönüller yapmaya geldik diyenlerdeniz. Biz kardeşiz, biriz beraberiz. Van 16 Nisan'a hazır mı? Van işi bitirmiş, Van EVET diyor! Onlara bu toprakları dar edeceğiz. Onlar bu ülkenin başının belası olmaktan çıkacak. Devletin şefkatli eli, yardımı ve desteği hep sizin yanınızda olacak ancak demir yumruğu da teröristin, sizin hayatınızı zorlaştıranların tepesinde patlayacak. Güvenlik güçlerimiz yabancı istihbarat servislerinin tetikçiliğini yapan teröristleri kaçtıkları yere kadar kovalayacak, bulundukları delikte etkisiz hale getirecek. Onlara sadece Van'ı değil, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı dar edeceğiz. Ak Parti bölge insanının yaralarını sararken onlar karanlık gündemlerine devam ettiler. Bu alçaklara ne güzel söylemişti; Bunlar engerek ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza göz koyanlardır. Gün uyanık olma günüdür. Kürt kardeşlerim bu oyuna asla gelmez. Aziz milletimiz hileli tuzaklarını başlarına çevirecek. Gereken dersin Van onlara verecek mi? Türkiye, Ak Parti ile geliştikçe bunların feleği şaştı. Van gezi olaylarında hep devletiyle beraberdi, 17-25 kumpasında bizimle beraberdi, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişiminde burada nöbetteydi. Van, Pensilvanya'daki ihanet şebekesine, bölücülere karşı 16 Nisan'da gereken cevabı verecek misin?

"BU ALÇAKLARIN VAN'A HİÇBİR FAYDASI OLMADI"

Biz yeni anayasa dedikçe HDP ve CHP millete korku salıyor. Bunlar artık ikiz kardeş olmuşlar. Biri ayağını kaldırıyor diğeri basıyor. Kardeşlerim bunların savunduğu anayasa Türkiye'de 1980 darbe sonrası işkencelerle anılan bir ülke haline getiren darbe anayasasını savunuyorlar. Yeni anayasada çukurculara, hendekçilere yer yok. Millete hizmetkar olacaklara yer var. Neden Van, Doğu'nun İstanbul'u, Antalya'sı olmasın? Neden insanların iş, aş sahibi olduğu bir şehir haline gelmesin. Büyük bir projeye Van'ı dahil ediyoruz. Cazibe merkezleri programına.. HDP'den belediye başkanı seçtiniz. Onlar ise paraları Van için harcayacaklarına dağa, teröriste gönderdiler. 750 trilyon borç taktılar. Paralarınızı yediler, teröre verdiler. Bu alçakların Van'a hiçbir faydası olmadı. 16 Nisan'da bunlara hesap soracak mıyız? Bunların şimdi birde destekçisi türedi. Avrupa ülkeleri işi gücü bıraktı, bunların propagandasını yapıyorlar. Biz Van'ın gençlerine iş, aş temin ederken Avrupa'daki bazı ülkeler o gençlerin geleceğini karartan bölücülerle iş tutuyorlar. Bu demokrasi değildir. Bu çifte standarttır. Bu iki yüzlülüktür. 6-7 Ekim olaylarında 52 masum kardeşimizin ölümüne sebep olmadılar mı? Çarşı pazarı yangın yerine çevirmediler mi? Yasin Börü'yü ve arkadaşlarını öldürmediler mi? Vicdansız katiller merhamet beklemesin. Misafir zannettiği katiller tarafından şehit edilen Ahmet Budan'ın alçak katilleri bizden merhamet beklemesin.

"BİZİM ANAYASA DEĞİŞECEK AVRUPALILAR YERİNDE DURAMIYOR"

Neden Avrupa'nın bazı siyasetçileri, gazetecileri terör örgütüyle kol kola hareket ediyor? Bizim anayasa değişecek Avrupalılar yerinde duramıyor. Bir türlü bu referandum onların gündeminden düşmyor. Bunun nedenini ben söyleyeyim; bunlar Türkiye'nin büyümesini istemiyor. Türkiye muasır medeniyetler seviyesine ulaşacak. PKK'ye FETÖ'ye dünyayı dar etmeye hazır mısınız?

VAN'A DEV ESER!

Cumhurbaşkanı tek olacak ama patron millet olacak. Değerli kardeşlerim bu anayasaya gönül rahatlığıyla EVET diyeceğiz. Yatırımlara, projelere daha çok hız vereceğiz. 1 milyar 536 milyonluk dev eserin açılışını yapıyoruz.