Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

Çorum'da referandum mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda karşımdaki şu topluluğu görünce mutluluğum fazlasıyla artıyor. Bugün Çorum bambaşka" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"BİR MÜJDEMİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Sizler yüzde 64 ile bu kardeşinizi cumhurbaşkanlığı makamına seçtiniz. Vefanızdan ve kadirşinaslığınızdan dolayı her birinize şükranlığımı sunuyorum. Abide meydanındaki şu muhteşem atmosfer 16 Nisan'da Çorum'un EVET olduğunu gösteriyor. Sizlerden bu Pazar da yine rekor bir oy oranı bekliyorum. 16 Nisan, demokrasi şölenimiz şimdiden mübarek olsun. Bu vesileyle bir müjdemi sizlerle paylaşmak istiorum: İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerimize bu yıl, Dodurga, Mecitözü ve Oğuzlar ilçelerimize 2019 yılında doğalgaz veriyoruz. Çorum'un ilçelerini de doğalgazın rahatlığıyla tanıştırıyoruz. İsviçre'den Amerika'ya İtalya'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde Çorumlu kardeşlerimizin ürünleriyle karşılaşıyoruz. Çorum'un taleplerini çok iyi biliyorum. Hiçbir ilimize üvey evlat muamelesi yapmıyoruz. Bizim gözümüzde 81 vilayetimizin tamamı eşittir. Milletin gönlüne girmeden iktidarda kalınmaz. Yoksa yaptığın iş sadece koltuğu işgal etmektir. Çorum şehit ve gaziler diyardır. İstiklal Savaşımızda en fazla şehit veren ilçelerimizden olan Çorum'un 1510 istiklal madalyası var. Bugünde Çorumlu yiğitler kim var denildiğinde ben varım diyerek öne çıkar. Milletin istikbali söz konusu olduğunda ilk safta onlar çarpışıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Çorum'un kahraman evlatları destan yazdı. O gece 13 Çorumlu kardeşimiz darbeciler tarafından kalleşçe katledildi. Dostum Erol Olçok bunlardan biridir. Abdullah Tayyip işte bu yiğitlerden biridir.

"BUGÜNKÜ SABAH GAZETESİNİ OKUDUNUZ DEĞİL Mİ?"

Geçenlerde bir televizyon programında baktım ki Kılıçdaroğlu bir şey diyor. FETO'nun gazetelerinde Türkiye'de darbe olsa tankın üzerine ilk defa ben çıkarım diyordu. Bugün Sabah Gazetesini okudunuz değil mi? Bütün görüntülerde VIP'ten nasıl kaçtığını görüyorsunuz. Saat 23.15 kaçıyor. Bende yaklaşık 03.30 gibi oradaydım. Şimdi o programda diyor ki; Sayın Cumhurbaşkanının koruma müdürleri haber verseydi ben kendilerini beklerdim diyor. Ey Kılıçdaroğlu ben bütün milletime çağrıyı yaptım. Benim milletim meydanlara döküldü. Senin geldiğin havalimanında da onbinler vardı. Sen niye kaçıp gittin. Bakırköy Belediye Başkanının evine gideceğine vatandaşınla orada kalaydın ya ! Neden kaçtın. bu iş kürekle değil yürekle olur. Ben diyor açıklamalarımı yaptım darbeye karşıyım diyor. 7 Ağustos Yenikapı'ya ben kendisini davet ettim. İlk başta olumsuz cevap geldi. Fakat okadar sıkıştırdılar ki onu son gün geliyorum dedi. sonra açıklama yaptı. Ben Yenikapı ruhunu paylaşmıyorum dedi.

"YÜREĞİMDEN, CANIMDAN BİR PARÇA KOPARDILAR"

Darbeciler, hainler sadece sizlerin kahraman evlatlarının kanına değil benimde yüreğimden canımdan bir parça kopardılar. Buradan bir kez daha bir hilal uğruna batan güneşlerimiz olan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim onları Peygamber efendimize komşu eylesin. bu vesileyle bugün kutladığımız polis haftası nedeniyle polis teşkilatımızın tüm şehitlerine rahmet diliyorum. Şu anda teröristler kaçacak delik arıyorlar. Bizde kovalıyoruz. Sonuna kadar kovalayacağız.

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