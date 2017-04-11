Kılıçdaroğlu kaçarken bombalara direniyorduk

TÜRK HALKINA, ŞEHİTLERE, GAZİLERE SAYGISIZLIK

CHP'nin 'kontrollü darbe' söylemini hem Türk halkına, hem gazilere hem de şehitlere saygısızlık olarak değerlendirdiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık sürecinde bu kumpası kuran polis ve yargı içinde FETÖ teröristlerinin iş birliği yaptığı operasyon sürecinde bu operasyonunun parlamentoda ve diğer platformlarda müdafiliğini yaptı. Çok net gördük, orada montaj kasetleri getirdi, mecliste, grupta açtı, dinlettirdi. Vekilleri komisyonlarda, genel kurulda, meydanlarda yaptı. O dönemde anlaşarak mı, anlaşmayarak mı onlar daha iyi bilir ama FETÖ ile CHP arasında çok güçlü bir dayanışmayı ortaya çıkan fotoğraflardan görüyoruz. Darbe teşebbüsü 15 Temmuz'da oldu, bunu 80 milyon Türk halkı yaşadı, bu olaylar Türk halkının şahitliğinde oldu, CHP de yaşadı. Meclise bombalar atıldığında CHPliler de oradaydı, o duyguları birlikte yaşadık. Sayın Kılıçdaroğlu da havaalanına iniyor ama orada da bir kontrollü kaçış var. Onu da görüyorsunuz orada, yani tankın üstüne çıkarım diyen Kılıçdaroğlu darbe olursa tanklara görünmeden bir yere gitmek için uğraşıyor. O ayrı bir tartışma konusu ama sonuçta bu darbeyi CHP de, diğer partiler de, 80 milyon Türk milleti de hep birlikte yaşadık, şahitliğimizde oldu. Yaşadığımız gözümüzün önünde olan, her anına şahit olduğumuz bir darbeye kontrollü darbe demek bu milletin aklıyla alay etmektir ve bu millete saygısızlık yapmaktır, şehitlere saygısızlık yapmaktır. Yani bu insanlar kontrollü mü şehit oldu, u kadar insan kontrollü mü gazi oldu? Bu kadar yaşananlar hepsi kontrollü müydü? Meclis, külliye, özel harekat bombalandı, bu kadar insan hayatını kaybetti ve yaralandı" dedi.





KONTROLLÜ BİR FETÖ YALANI CHP TARAFINDAN TEKRARLANIYOR

AK Parti milletvekilleriyle ilgili elinde Bylock listesi olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'nun milletin gözünün içine baka baka yalan söylediğini belirten Bakan Bozdağ şöyle konuştu:

"Eğer milletvekilleriyle ilgili elinde bir liste varsa, dürüst bir siyasetçi olarak çıkıp televizyonlara diyeceksin ki 'Bana böyle bir liste geldi, doğru mu eğri mi bilmiyorum' ki anlatımına göre doğru olduğuna inanıyor ama ona da karar vermemiş. Bunu Türk kamuoyuna açıkla. Elini tutan mı var sayın Kılıçdaroğlu, engel olan mı var niye açıklamıyor? Biz AK Parti olarak diyoruz ki bunu derhal açıkla, hodri meydan. Açıkla biz de öğrenelim, bak savcılıklar orada götür ver, savcılar gereğini yapsın. Ama bunu siyaseten kirletmek için atıyor, kullanıyor, atıyor, kullanıyor. FETÖ AK Partiyi yıkmak için uğraşıyor, darbe yapıyor, 180 bylockçu vekil varsa, 130'dan fazla da CHP'de var. Topladığınızda salt çoğunluktan fazla yapıyor. İşte Tayyip Erdoğan'dan kurtuldunuz, hemen FETÖ'ye söyle dayanışmanız iyi görünüyor, istifa ettirsin o vekilleri, sonra CHP'nin çatısı altında yada başka bir oluşumla birleşin sen de başbakan ol, böylelikle hem Tayyip Erdoğan'dan, hem AK Parti'den kurtulmuş olursunuz hem de FETÖ ile birlikte yeni bir yol arkadaşlığı yapmış olursunuz. Darbe konusunda söylediği de bylock konusunda söylediği de kontrollü bir FETÖ yalanın CHP tarafından tekrarından ibarettir."

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!