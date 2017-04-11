Konsolosluk 17-25’te de Alo demiş!

15 Temmuz, Adil Öksüz ve ABD bağlantısı ile ilgili önemli bilgilere ulaştığını ifade eden Kelkitlioğlu konuyla ilgili bugünkü köşesinde şu bilgileri verdi:

FETÖ'nün imza attığı ve kamuoyunun yakından takip ettiği ilk ihanet girişimi 15 Temmuz değil tabii ki. MİT krizi, MİT TIR'larının durdurulması, 17-25 Aralık sivil darbe girişimi de bu terör örgütünün imzasını taşıyan eylemler.

İşte arşivleri karıştırırken karşıma çıkan o ilginç bilgi, 17-25 Aralık sivil darbe girişimiyle ilgili.

O dönem bu girişimin baş mimarları arasında yer alan polis müdürlerinin telefon trafikleri inceleniyor. Yapılan inceleme sonucunda FETÖ mensubu polislerin ABD başta olmak üzere yurtdışından tam 25 ülkeye ait telefon hatlarıyla görüşme ve mesajlaşma trafiği ortaya çıkıyor.

Görüşmelerde Güney Kore'den Malta'ya Almanya'dan Fransa'ya Kosova'dan Endonezya'ya kadar pek çok ülke var. Polislerin taktik olarak çeşitli ülkelerdeki imamlardan talimat aldıkları düşünülüyor.

FETÖ militanı polislerin ABD ile görüşmeleri, sonra çıkan bilgiler doğrultusunda şaşırtıcı olarak değerlendirilmeyebilir.

Ancak şimdi sıkı durun!

Eski emniyet müdürü Mahir Çakallı, 505 542…ile başlayan numarasıyla, ABD Başkonsolosluğu görevlisi ile telefon görüşmesi yapıyor. 17/25 Aralık darbe girişiminin bir numaralı ismi olan Çakallı, konsolos görevlisiyle 28 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde defalarca görüşüyor.

15 Temmuz'un organizatörü Adil Öksüz'ü arayan ABD Konsolosluğu, 17-25 Aralık sivil darbe girişiminde de karşımıza çıkıyor.

İstinye'de konuşlanan ABD Konsolosluğu'ndaki bu görevliyi merak etmiyor değilim! Bu görüşmeyi de 'vize iptali' ile açıklama komikliğine düşmezler diye düşünüyorum.