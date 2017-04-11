Konsolosluk 17-25’te de Alo demiş!

Giriş Tarihi: 11.4.2017 09:47 Güncelleme Tarihi: 11.4.2017 09:51
Konsolosluk 17-25’te de Alo demiş!

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan Akıncılar iddianamesinin en önemli tespitlerinden biriydi ’ün tarafından arandığı bilgisi. Her ne kadar ABD konsolosluğu Adil Öksüz’ü vizesinin iptal edildiği bilgisini vermek için aradık dese de 15 Temmuz’un arkasındaki güçleri ortaya çıkarması açısından önemli bir gelişmeydi. Bu gelişmelerin ardından bir çarpıcı bilgi de Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu’dan geldi.

15 Temmuz, Adil Öksüz ve ABD bağlantısı ile ilgili önemli bilgilere ulaştığını ifade eden Kelkitlioğlu konuyla ilgili bugünkü köşesinde şu bilgileri verdi:

FETÖ'nün imza attığı ve kamuoyunun yakından takip ettiği ilk ihanet girişimi 15 Temmuz değil tabii ki. MİT krizi, MİT TIR'larının durdurulması, 17-25 Aralık sivil darbe girişimi de bu terör örgütünün imzasını taşıyan eylemler.

İşte arşivleri karıştırırken karşıma çıkan o ilginç bilgi, 17-25 Aralık sivil darbe girişimiyle ilgili.

O dönem bu girişimin baş mimarları arasında yer alan polis müdürlerinin telefon trafikleri inceleniyor. Yapılan inceleme sonucunda FETÖ mensubu polislerin ABD başta olmak üzere yurtdışından tam 25 ülkeye ait telefon hatlarıyla görüşme ve mesajlaşma trafiği ortaya çıkıyor.

Görüşmelerde Güney Kore'den Malta'ya Almanya'dan Fransa'ya Kosova'dan Endonezya'ya kadar pek çok ülke var. Polislerin taktik olarak çeşitli ülkelerdeki imamlardan talimat aldıkları düşünülüyor.

FETÖ militanı polislerin ABD ile görüşmeleri, sonra çıkan bilgiler doğrultusunda şaşırtıcı olarak değerlendirilmeyebilir.

Ancak şimdi sıkı durun!

Eski emniyet müdürü Mahir Çakallı, 505 542…ile başlayan numarasıyla, ABD Başkonsolosluğu görevlisi ile telefon görüşmesi yapıyor. 17/25 Aralık darbe girişiminin bir numaralı ismi olan Çakallı, konsolos görevlisiyle 28 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde defalarca görüşüyor.

15 Temmuz'un organizatörü Adil Öksüz'ü arayan ABD Konsolosluğu, 17-25 Aralık sivil darbe girişiminde de karşımıza çıkıyor.

İstinye'de konuşlanan 'ndaki bu görevliyi merak etmiyor değilim! Bu görüşmeyi de 'vize iptali' ile açıklama komikliğine düşmezler diye düşünüyorum.

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Konsolosluk 17-25’te de Alo demiş!
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