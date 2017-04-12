Kontrollü kaçışın şifresi korumada

SABAH'ın 15 Temmuz gecesi darbeden 'kontrollü şekilde kaçtığını' ortaya çıkardığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürünün de, o gece havalimanında 9 dakika boyunca ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Koruma Müdürü Koray Aslan'ın Kılıçdaroğlu'nu havalimanından kaçırmak için yürüttüğü mekik diplomasisinin sırrı, işte bu 9 dakikada saklı.Koruma Müdürü Koray Aslan, VIP salonuna girerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında... Aslan, 45 saniye sonra ise dışarı çıkıyor.Aslan 9 dakika sonra, yani 23.28'de VIP salonuna geri dönüyor. Koray Aslan'ın dönmesinden bir dakika sonra da Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler alelacele harekete geçip havalimanından uzaklaşıyor.Akıllara takılan soru ise Kılıçdaroğlu'nun korumasının bu süre zarfında tankları kontrol eden darbecilerle, çekilmeleri için görüşüp görüşmediği... Saat 23.23'te yani koruma müdürünün VIP salonunun dışında olduğu anlarda, 2 tank nizamiyenin önünden ayrılıyor.SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün elde ettiği görüntülerde, Kılıçdaroğlu'nun saat 23.17'de VIP salonuna girdiği, burada yaklaşık 12 dakika beklediği ve 2 tankın 23.23'te nizamiyeden ayrılması üzerine 23.30'da VIP'den çıktığı görülüyordu. Bu 12 dakikanın 9'unda Koruma Müdürü Aslan'ın CHP liderinin yanında olmadığı da ortaya çıkmış oldu.Kılıçdaroğlu'nun VIP salonundan geçtiği anKoruma müdürü 45 saniye sonra salondan ayrılıyor.9 dakika sonra koruma müdürü geri dönüyor.Koruma müdürü döner dönmez heyet çıkış yapıyor.