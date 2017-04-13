’dan lulara sürpriz!

Giriş Tarihi: 13.4.2017 17:43 Güncelleme Tarihi: 13.4.2017 17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Giresunlulara sürpriz!

’dan lulara sürpriz. Giresun’da onbinlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bir bölümünü si ile birlikte yaptı. Erdoğan, “İşte Giresun böyle evlatlar yetiştiriyor. Sabri'ler bizim iftiharımızdır” dedi.

'da referandum mitinginde konuşan , yeni sistemde sürekli seçim kaybedip koltukta "kontrollü oturma" devrinin biteceğini belirterek, "Yedi seçim kaybetti ama buna rağmen koltukta oturuyor. Biliyorsunuz bunun adı, kasetli genel başkan. Kasetle geldi, bu defa bambaşka bir kasetle gidecek. Şimdi kaset de yok, artık CD ile gidecek. Bu sebeple önümüzdeki dönem en büyük reform anamuhalefet partisinde olacaktır" dedi.

15 TEMMUZ'UN KAHRAMANLARINDAN SABRİ'Yİ SAHNEYE ÇAĞIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresunlulara bir de sürprizi vardı. gecesi tankların altına yatarak darbecilere karşı direnen Giresunlu 'ı yanına çağırarak, "Sabri benim dava arkadaşım, gönüldaşım. İşte Giresun böyle evlatlar yetiştiriyor. Sabri'ler bizim iftiharımızdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Ünal ile ilgili şunları söyledi:

Biliyorsunuz Sabri Giresunlu. 15 Temmuz'un si. İlahiyat mezunu ama bu Sabri nevi şahsına münhasır. Aslında bilgisayar mühendisi değil ama onları solluyor. O gece boğaz köprüsünde birinci tankın altına atıyor. İkinci tank geliyor, onunda altına kendini atıyor. Şu anda bazı yerlerinde yaraları var. Sabri benim dava arkadaşım, gönüldaşım. İşte Giresun böyle evlatlar yetiştiriyor. Sabri'ler bizim iftiharımızdır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Giresunlulara sürpriz!
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