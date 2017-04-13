Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Giresunlulara sürpriz!

Giresun'da referandum mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemde sürekli seçim kaybedip koltukta "kontrollü oturma" devrinin biteceğini belirterek, "Yedi seçim kaybetti ama buna rağmen koltukta oturuyor. Biliyorsunuz bunun adı, kasetli genel başkan. Kasetle geldi, bu defa bambaşka bir kasetle gidecek. Şimdi kaset de yok, artık CD ile gidecek. Bu sebeple önümüzdeki dönem en büyük reform anamuhalefet partisinde olacaktır" dedi.

15 TEMMUZ'UN KAHRAMANLARINDAN SABRİ'Yİ SAHNEYE ÇAĞIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresunlulara bir de sürprizi vardı. 15 Temmuz gecesi tankların altına yatarak darbecilere karşı direnen Giresunlu Sabri Ünal'ı yanına çağırarak, "Sabri benim dava arkadaşım, gönüldaşım. İşte Giresun böyle evlatlar yetiştiriyor. Sabri'ler bizim iftiharımızdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Ünal ile ilgili şunları söyledi:

Biliyorsunuz Sabri Giresunlu. 15 Temmuz'un gazisi. İlahiyat mezunu ama bu Sabri nevi şahsına münhasır. Aslında bilgisayar mühendisi değil ama onları solluyor. O gece boğaz köprüsünde birinci tankın altına atıyor. İkinci tank geliyor, onunda altına kendini atıyor. Şu anda bazı yerlerinde yaraları var. Sabri benim dava arkadaşım, gönüldaşım. İşte Giresun böyle evlatlar yetiştiriyor. Sabri'ler bizim iftiharımızdır.