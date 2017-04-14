Cem Küçük'ten CHP'nin suç duyurusuna cevap: Vız gelir tırıs gider

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören mangası ile karşılanması skandalına ilişkin attığı tweetler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar vermesi üzerine Gazeteci Cem Küçük'ten çarpıcı bir cevap geldi. Küçük "Hakkımda halkı kin ve nefrete tahrik ithamıyla suç duyurusunda bulunmuşlar. İnsanları bu tür olaylara karşı duyarlı hale getirmek ne zamandan beri kin ve nefret kaynağı oldu?" diye sordu ve ekledi "Milli manevi değerleri, demokrasiyi savunmak için kimseden izin alacak değiliz. Ellerinden geleni ardına koymasınlar vız gelir tırıs gider" dedi.

İşte Küçük'ün Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklama;

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ YANLIŞ OLDUĞU SÖYLEDİ

"Bir kere benim dünkü açıklamalarına iyi baksınlar. Ben CHP'ye bir şey demediğim gibi oradaki YSK'nın 64. Maddesini ihlal eden generale söylediğim bir laftı. Nitekim bugün Türk Silahlı Kuvvetleri de yaptığı açıklamada o manga töreninin yanlış olduğu ve yapılmaması gerektiğini söyledi.

DEMOKRASİYİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ! BUNLAR VIZ GELİR TIRIS GİDER

İnsanları olaylara karşı duyarlı hale getirmek için çağrıda bulunmak ne zamandan beri kin ve nefrete sebep oluyormuş bunu izah etsinler açıkça söylesinler. Ayrıca basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü diyenlerin gazeteciler düşüncesini serbestçe söylemeli diyenlerin geldiğin noktayı görüyoruz. Vız gelir tırıs gider. Ellerinden gelen her şeyi ardına koymasınlar. Bizler milli manevi değerleri, demokrasiyi savunmak için kimseden izin alacak değiliz"

NE OLMUŞTU?

Bilindiği gibi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün Balıkesir Ana Jet üssünde törenle karşılanmış Cem Küçük de tepki olarak "Ey Genelkurmay bu görüntüler nedir? 27 Mayıs'tan bir gün önceki 26 Mayıs 1960'ın hareketleri bunlar? Ey millet uyanın" yorumunda bulunmuştu.

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