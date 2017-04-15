Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de konuşuyor - CANLI

Ümraniye'deki metro hatlarına da bir zamanlar CHP'li meclis üyelerinin hayır dediğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taksim, Gezi alanında bunlar var. Nerede bir terör esiyor, bunlar var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'deki konuşmasında şunları kaydetti:

Ümraniye 16 Nisan'da evet diyerek bir ışık yakmaya, İstanbul'a öncü olmaya hazır mı? Artık saatler var ona göre, durmak yok yola devam. Türkiye tarihinin en önemli mücadelesini veriyor.

Fransa'da seçim ar. Yatıyorlar kalkıyorlar Erdoğan. Ben seçime girmiyorum ki. Ama Türkçeyi öğrendiler. Gezi olaylarında, 17-25 Aralık'ta, çukur eylemlerinde yaşadık. Şimdi o teröristleri açtıkları çukurlara gömüyoruz. 20 ayda 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Ya silahlarını gömecekler, ya kendilerini gömeceğiz ya da bu ülkeyi terk edecekler.

16 Nisan'dan sonra Türkiye'ye terbiyesizlik yapanlardan hesabını soracağız. Allah'ıma hamd olsun Ümraniye'yi bu coşkuyla görünce yarın akşam ki neticeyi görür gibiyim.

Muhalefet meydanlarda yok, kahvelerde. Önce maskeli teröristleri gönderiyor sonra kendileri gidiyor. Okmeydanı'nda kahvehanedeki teröristler yakalandı.

Terör baronları cüretlerini artırdılar, ekonomi dalgalanmaya başladı. Başka çare kalmadı, Cumhurbaşkanı olarak erken seçim dedim. Şimdi de yeni bir yönetim sisteminin adımını atıyoruz ki bir daha böyle günler yaşamayalım. Artık Türkiye sıçrasın be! Biz sadece Yavuz Sultan Selim ile Marmaray ile Avrasya ile yetinemeyiz.

AYRINTILAR GELİYOR...