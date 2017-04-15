Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ve tek milleti temsil eden Rabia'ya karşı çıkanlara seslenerek, "Biz Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i 80 milyon bir milletiz. Eğer siz tek bayrağa karşı çıkıyorsanız, saklanacak delik arayın. O delikte de Süleyman Bakanımız, askerimiz, polisimiz sizi bulacaktır. Bu topraklarda gözü olanın gözünü oyarız. Herkes bunu böyle bilecek." dedi.

Albayrak, Albayrak'ın eşi Esra Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu ile çok sayıda siyasi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Büyük Trabzonlular Buluşması"na katıldı.







BU REFERANDUM ÇOK ÖNEMLİ

Burada konuşan Albayrak, 16 Nisan'ın nasıl bir anlam ve önem ifade ettiğine değinerek, "Türkiye büyük bir kırılmanın yaşanacağı önemli günlerden geçiyor. Türkiye'deki basit bir referandum bile Avrupa'da Amerika'da, dünyada, bilmedikleri dilimizi de öğrenerek Türkiye'deki seçime tepki gösterenler var. Demek ki bu referandum çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bu milletin yüzlerce yıllık tarihinde iman dolu göğüsleriyle ilk defa bir darbeyi püskürttüğünü vurgulayan Albayrak, Türk milletinin canları pahasına vatanını savunduğunu hatırlattı.

TEK BAYRAĞA KARŞI ÇIKIYORSANIZ SAKLANACAK DELİK ARAYIN

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde, gece gündüz "büyük ve güçlü Türkiye" için çalıştıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Geçen hafta Diyarbakır'daydık. Terör örgütünün uzantıları kampanya için 'hayır' şarkısı bestelemişler. Diyorlar ki, 'Tek millete, tek vatana, tek devlet ve tek bayrağa hayır.' Bu noktada kimin Rabia'nın karşısında olduğunu görmemiz lazım. Biz Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i 80 milyon bir milletiz. Eğer siz tek bayrağa karşı çıkıyorsanız, saklanacak delik arayın. O delikte de Süleyman Bakanımız, askerimiz, polisimiz sizi bulacaktır. Bu topraklarda gözü olanın gözünü oyarız. Herkes bunu böyle bilecek."







BÜYÜK TÜRKİYE İSTİYORSAK BU DEĞİŞİKLİĞE İHTİYACIMIZ VAR

Türkiye'nin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi güçlü bir lider olduğundan dolayı, bunun hep böyle süreceğini düşünmenin yanlış olduğunu vurgulayan Albayrak, "100 yılda, bir liderin gelip ülkeyi şaha kaldırmasını beklemeyin. Cumhurbaşkanımızdan sonra, ülkenin sistemi ve istikrarının kendi içinde sürdürülebilir olması için bu değişikliğe ihtiyacımız var. Eğer Türkiye bir daha eski günlere dönerse… 2015 yılında 7 Haziran'dan sonra bunu yaşadık. Bu ülkede aylarca hükümet kurulamadı, meclisten tezkere geçiremedik. Türkiye'nin bir daha o günlere dönme lüksü yok." diye konuştu.

BU TOPRAKLARDA GÖZÜ OLANIN GÖZÜNÜ OYARIZ