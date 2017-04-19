‘EVET’ linçine İzmir Milletvekili Kocabıyık’tan sert tepki: Boykot varsa Millet de var

İşte Kocabıyık'ın Sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirme;

EN DEMOKRATİK HAKKIDIR

"Selim yaşar bey yıllardır tanıdığımız, demokrasiye, demokratik hayata büyük katkılar sağlamış bir işadamıdır. Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir oylamayla ilgili görüş belirtmesi de her şeyden önce bir vatandaş olarak kendisinin en demokratik hakkıdır.

BU TACİZİN ADI BARBARLIKTIR

Eğer birileri ülkeye hizmet anlamında tırnağı dahi olamayacakları Selim beye saldırıyor ve taciz ediyorsa bu barbarlıktır, vahşiliktir, yamyamlıktır. Diğer bir taraftan da suçtur.

BOYKOT VARSA MİLLET DE VAR

300-400 tweetle TT olabilirler. Boykot edebilirler. Bir avuç soytarıdır bunu yapacak olanlar. Hiç şüpheniz olmasın ki milyonlarca vatansever demokrat insan da Selim beyin ürünlerine sahip çıkar. Mesela ben Hüseyin Kocabıyık olarak bir kamyon Pınar ürünü alırım. Ben de öyle destek veririm.

"BU NASİPSİZLİK PATOLOJİK BİR DURUMDUR"

İşi bu noktaya dökmek ilkel, demokrasiden nasip almamış adamların işidir. İbretle izliyoruz. Ne söyleyebilirim? Selim bey hiç merak buyurmasın. Bu ülke onu biliyor tanıyor.

KARŞIYAKA HALKININ BUNLARI LANETLEMESİ GEREKİYOR

Bir kere bunları Karşıyaka halkının lanetlemesi lazım. Bu aile buranın spor kulübünü yıllarca ayakta tutmuştur. 19 yıldır bu kulübün sponsorluğunu yapan bir isimden söz ediyoruz. Bu aşağılık zihniyete sahip olanların hiçbiri Selim Yaşar'ın tırnağı bile olamaz. İzmir'e yaptığı hizmetin onda birini yapamaz. Manyaklık bu.

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANINA SESLENİYORUM…"

Eğer bir takım insanlar Karşıyaka'ya spor kulübüne bu semte büyük fedakarlık yapmış bir insana bile demokratik hakkını kullandı diye saldırıyorlarsa bir patoloji var demektir. Bunun muhatabı da Selim Yaşar değildir. Bu hastalarla Karşıyaka mücadele etmelidir. Sayın Karşıyaka Belediye Başkanını da çok severim. Kendisinden ricam Karşıyaka'ya fitne saçmaya çalışan bu bir avuç hasta için bir sosyal psikolog görevlendirsin."

Sabah.com.tr