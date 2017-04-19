Referandumöncesi 'evet' kampanyasına karşı mücadele eden Avusturya'nın en çok okunan gazetelerinden Heute, Avusturyalı Türklerin ezici çoğunluğunun evet oyu vermesinden sonra "Viyana Erdoğan'ın Yeni Başkenti" manşetiyle çıktı. Viyana'da yüzde 74 evet oyunun çıktığını, buna karşın Ankara'da yüzde 48 evet çıktığını belirten gazetede, Türkiye ve İslam karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache röportajına yer verildi. Çifte vatandaşlığın yasak olduğu Avusturya'da, birçok vatandaş Türk vatandaşlığından çıktığını ibraz etmeyip her iki ülkenin vatandaşlığını elinde tutuyor. Heute'ye konuşan Strache, çifte vatandaşların oy kullanırken yakalanması gerektiğini savundu. "Çok şaşkınım, hükümet nasıl bu fırsatı değerlendirmedi. Çifte vatandaş olanların Avusturya vatandaşlıları ellerinden alınmalı. Ve sınırlarımızı artık güvenli hale getirmeliyiz" dedi. Referandum öncesi İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka çifte vatandaşlık eleştirilerine şu yanıtı vermişti: "Sokakta yürüyen her Türk'e çifte vatandaş mısın diye soramam. Bu yasal değil."