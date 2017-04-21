'ta öldürülen teröristlerden biri adlı hainin doktoru çıktı

Giriş Tarihi: 21.4.2017 15:49 Güncelleme Tarihi: 21.4.2017 15:56
Şırnak'ta öldürülen teröristlerden biri İskan Akyüz adlı hainin doktoru çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün sözde Botan bölge sorumlusu adlı teröristin doktoru olduğu belirlendi.

'ta güvenlik güçlerinin devam eden operasyonunda etkisiz hale getirilen 29 teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde Botan bölge sorumlusu adlı teröristin doktoru olduğu tespit edildi.

BESTLER DERELER'DE OPERASYON SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı bünyesinde Şırnak Bestler-Dereler kırsalındaki operasyon sürüyor.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 29 OLDU

Güvenlik güçlerince, Bestler-Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü üyeleri tespit etti. Tespit edilen 3 terörist, girilen çatışmada etkisiz hale getirildi. Böylelikle operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29 oldu.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün sözde Botan bölge sorumlusu İskan Akyüz adlı teröristin doktoru olduğu tespit edildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 48'E YÜKSELDİ

ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta öldürülen teröristlerden biri İskan Akyüz adlı hainin doktoru çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz