Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerginliğinin nedeni ortaya çıktı

CHP geçtiğimiz cumartesi günü referandum sonuçlarının değerlendirmesi için 6 saat 40 dakika süren kapalı bir grup toplantısı yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nda asabiyete neden olan ve Meclis'te sinirli bir konuşma yapmasına işte bu toplantıdaki tartışmalar neden oldu. Tunceli Milletvekili Gürsel Erol,toplantıda söz alıp Manisa Milletvekili Özgür Özel'i kastederek "Bazı grup başkanvekilleri kurultaya hazırlanıyor.

KILIÇDAROĞLU: GEREKİRSE KURULTAYA GİDECEĞİZ

Bu isimler etik davranıp görevlerinden istifa etmeli. Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kemal Bey'e rakip oldu. Kurultay'da karşısına çıktı. Tabii bunu yaparken de grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Bu son derece etik davranıştı" dedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu sinirlenerek "Anlaşıldı, gerekirse kurultaya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

FİKRİ SAĞLAR: BU YÖNETİMLE GİTMEZ

Ayrıca Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın ismi de başkanlık için ortaya atıldı. Dün gelişmelerle ilgili bir açıklama yapan Sağlar, "Bu yönetimle gitmez, bu yönetimle gitmediğini zaten kendileri de, toplum da biliyor. Bugünkü kadrolarla bu iş yürümüyor. Tüm toplumu kucaklamalıyız" dedi.

SİNE-İ MİLLET ÇIKIŞI DA TARTIŞMA YARATTI

Referandumda 'Evet' çıkmasının ardından 'sine-i millet' açıklaması yapan Böke'ye partisinden de tepkiler yükseldi Sine-i millet çıkışına destek verenler ile vermeyenler arasında büyük tartışma yaşandı. Kılıçdaroğlu bu tartışmalara sessiz kaldı.

DAHA SERT OLMASINI İSTEDİLER

Kılıçdaroğlu referandum sonuçlarını değerlendirmenin ardından oyların yetersiz olduğu yerlerde faturayı il ve ilçe başkanlarına kesti. Milletvekilleri ise Kılıçdaroğlu'na gerektiği kadar sert olmadığını bundan böyle sert bir muhalefet yapma önerisi sundular. (Akşam)

KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHALİFLERE RÜŞVET