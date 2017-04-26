'e gidiyor

Giriş Tarihi: 26.4.2017 15:24 Güncelleme Tarihi: 26.4.2017 16:22
CHP AİHM'e gidiyor

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi.

Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Referandum sonuçlarına ilişkin 'e başvuru yapacaklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde AİHM'e başvuru yapacağız. Aydınlık günlerde tekrar buluşacağımızdan hiç şüphemiz yok" dedi.

İŞTE PARTİ MYK'SI SONRASINDA YAPILAN AÇIKLAMA

CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP MYK haftalık değerlendirme toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. AKPM'nin Türkiye'ye siyasi denetim kararı vermesini değerlendiren Böke, "Kararı dün hep beraber üzüntüyle takip ettik. Bu karar ile Türkiye denetimden çıkan sonra da denetime alınan ilk Avrupa ülkesi oldu. Bunun siyasi bir karar olarak geçiştirilemeyecek olmasının altını çiziyoruz. Bu karar siyasi gerekçe ile falan değil, Türkiye'deki iktidarın başta OHAL olmak üzere somut uygulamaları nedeniyle verilmiştir. Alınan karar Türkiye'nin demokratik standartlardan uzaklaştığını bir ifadesidir" diye konuştu.

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CHP AİHM'e gidiyor
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