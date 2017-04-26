Cumhurbaşkanı’na girişimi davasında kritik gün

İHA

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Giriş Tarihi: 26.4.2017 11:25 Güncelleme Tarihi: 26.4.2017 11:38
Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi davasında kritik gün

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Cumhurbaşkanına girişimi davasında, tanıklar dinleniyor. Bugün itirafçıları ‘Kuzgun’ ve ‘Şapka’ kod isimli tanıklar SEGBİS sistemi ile tanık olarak ifade verecek. İki itirafçının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timinin başındaki FETÖ’cü hain ’in ile birlikte 15 Temmuz’dan önce Ankara’da yapılan darbe toplantılarına katıldığına ilişkin önemli bilgiler vermesi bekleniyor.

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düzenlenen girişimiyle ilgili davaya, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam ediliyor. Tanıkların dinlendiği duruşmalarda bugüne kadar 10 tanık ifade verdi. Tanıklardan 6'sı SEGBİS sistemi ile ifade verirken, 4'ü mahkeme huzurunda ifade verdi.

'KUZGUN' VE 'ŞAPKA' TANIK OLARAK DİNLENECEK

Duruşmanın bugünkü bölümünde halen tutuklu bulunan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'Şapka' kod adı ile itirafçı olan ve sonradan ismi deşifre olan 'Şapka' kod adlı Albay Hakan Bıyık ve itirafçı 'Kuzgun' kod adlı eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ın, SEGBİS sistemi ile tanık olarak ifadeleri alınacak. İki itirafçının özellikle Muğla'da sanık olarak yargılanan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in darbe girişimi öncesi Ankara'da bir villada yapılan toplantıya katılması ile ilgili önemli bilgiler vermesi bekleniyor. İtirafçılar, Ankara'daki villa toplantısına firari sanık 'ün de bu toplantılara katıldığını daha önceki ifadelerinde belirtmişlerdi.

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Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi davasında kritik gün
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