Bakan Albayrak ve Hasan Doğan suikast davasına müdahil oluyor

Muğla'da devam eden "Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi" davasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın avukatları Ahmet Özel ve Mustafa Doğan İnal, müvekkillerinin de olayda mağdur olduklarını belirterek, davaya müdahil olmak istediklerini bildirdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen darbecilerin kullandığı helikopterlere yakıt vermemek için tankerlerin lastiklerini indiren ve akülerini söken, o dönemde Imsık Hava Meydan Komutanlığı'nda görevli Yarbay Fethi Şahbaz, "Odama Zeki Göçmen ve Murat Dağlı'nın geldiğini öğrendim. Odaya gittiğimde karşılıklı oturuyorlardı. Ben de kendilerine 'ne yaptığınızı bilmiyorum ama yalvarırım, çocuklarınızın hatırı için vazgeçin' dedim. Tankerin frenini kullanılmaması için biz arızalı hale getirmiştik. Tuğg. Gökhan Şahin Sönmezateş, tankere bindi ve çalıştırdı. Hareket ettirmek istedi ancak başaramadı ve stop ettirdi" dedi.