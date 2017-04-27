O hâkimlerin yalanını meslektaşları çürüttü

İstanbul'da2 yıl önce FETÖ soruşturmalarında tutuklu tüm polisleri yasadışı kararla tahliye eden 'kamikaze hâkimler' Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in savunmalarında kullandıkları yalanları bizzat meslektaşları çürüttü.Metin Özçelik ve Mustafa Başer, 2015'de yetkileri ve görevleri olmadığı halde, FETÖ'den tutuklu polisleri tahliye etmeye kalkmıştı. Özçelik ve Başer önceki gün "terör örgütü üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2 hâkim, 77 hâkim ve savcı ile birlikte, kumpas davalarında yasadışı dinleme kararlarında imzaları olduğu gerekçesiyle de yargılanıyor.Her ikisi de ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkan Özçelik ve Başer, tüm FETÖ bağlantıları ortaya çıkmasına rağmen savunmalarında bu örgütle hiçbir ilgileri olmadığını savundu. Ancak bizzat meslektaşları onları yalanladı. Metin Özçelik savunmasında "hiçbir şekilde bu yapıyla irtibat kurmadığını, evlerinde kalmadığını, örgütle ilişkisi olmadığını" savundu. İtirafçı meslektaşları ise şu bilgileri paylaştı:Özçelik'in öğrencilik yıllarında İzmir'de FETÖ evlerinde kaldığını duydum.Metin Özçelik de FETÖ mensubu.Mustafa Başer ve Metin Özçelik'i de FETÖ üyesi olarak tanıdım.Hâkim Mustafa Başer de savunmasında "FETÖ örgüt üyesi olmadığını, hayatının hiçbir döneminde herhangi bir legal ve illegal yapıyla irtibatlı olmadığını" söyledi. Meslektaşları ise Özçelik'i şu ifadelerle ele verdi:Mustafa Başer ve Metin Özçelik'i de cemaat üyesi olarak tanıdım. Mustafa Başer'i dönem arkadaşı olan eşi Rabia Başer'den dolayı tanırım. Rabia Başer'in evlendikten sonra FETÖ bünyesine katıldığını biliyorum.Mustafa Başer, mesleğe yeni başladığında ve Taraklı Cumhuriyet Savcısı iken, FETÖ/PDY elemanı olarak beni Gülen sohbetlerine çağırdı.