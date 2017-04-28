FETÖ parmağı 10 yıl sonra deşifre oldu

Üzerinden 10 yıl geçen Hrant Dink cinayetinde sır perdesi açılıyor. Cinayette ilk olarak eylemi gerçekleştirenlere dava açılmıştı. Cinayeti milli-ulusalcı bir çetenin işlediği öne sürülmüş, 17 Aralık darbe girişiminden sonra cinayet soruşturması FETÖ'ye uzanmıştı. FETÖ'cü emniyet görevlileri ve müfettişlere açılan ikinci davada "FETÖ'nün Dink'e suikast yapılacağını bildiği ve cinayete yol verdiği" belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise cinayetteki tüm FETÖ parmağı deşifre oldu. 3'üncü iddianamede FETÖ'nün cinayete direkt iştirak ettiğine yönelik deliller var.
İADE EDEN SAVCIYA SÜRGÜN
İlk soruşturmayı İstanbul Beşiktaş Adliyesi'ndeki dönemin özel yetkili savcıları Fikret Seçen ve savcı Selim Berna Altay yürüttü. İddianame aynı yıl 20 Nisan'da hazırlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi, eksiklik gerekçesiyle savcılığa iade etti. Ancak savcılığın itirazı üzerine mahkeme iddianameyi kabul etti. İddianameyi savcılığa iade eden mahkeme heyeti başkanı Erkan Canak ise 4 Aralık 2010'da Sakarya'ya sürüldü. Yerine aynı mahkemenin üye hâkimi Rüstem Eryılmaz başkan oldu.
AKKAŞ 3 YIL HASIRALTI ETTİ
Hrant Dink'in katili Ogün Samast 22 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ana davada ise duruşma savcısı Hikmet Usta, cinayetin Ergenekon terör örgütünün Trabzon hücresi tarafından işlendiğini iddia etti. Mahkeme kararını 17 Ocak 2012'de açıkladı. Cinayetten mahkûmiyet kararı veren mahkeme, terör örgütü üyeliğinden ise sanıklara ceza vermedi. Yargıtay 13 Mayıs 2013'te örgüt yönünden verilen beraat kararını bozdu ve sanıkların "silahlı terör örgütü değil" de "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt üyesi" olarak yargılanmalarını istedi.
Yargıtay'ın bozma kararı üzerine dava İstanbul'da yeniden görüldü. Soruşturmayı özel yetkili savcı Muammer Akkaş yürüttü. Akkaş, 2013'te hükümete karşı 25 Aralık darbe girişimine kalkıştı. Görevden alınan Akkaş'ın 3 yıl Dink cinayetindeki şüpheli kamu görevlileriyle ilgili hiç işlem yapmadığı, dosyayı sümenaltı ettiği ortaya çıktı. Yerine savcı Yusuf Hakkı Doğan görevlendirildi. O Yargıtay'a atanınca da Gökalp Kökçü geldi.
CİNAYETİ KAYDA BİLE ALMIŞLAR