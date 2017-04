Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşıkı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da TÜMSİAD toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mayıs'ta da kurucusu olduğu AK Parti'ye döneceğini hatırlatarak 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede de partinin yeni yönetim şeklinin belirleneceğini açıkladı. Erdoğan konuşamasında özetle şunları söyledi:En büyük imtihanımızı 15 Temmuz'da milletimizle verdik. Kendi istikbaline sahip çıkan bu millet bizim gurur kaynağımızdır. Yaklaşık 9,5 ay önce bu milleti esir edebileceklerini, bu ülkeye diz çöktürebileceklerini sananlar bugün geleceğin Türkiye'sini inşası yolunda atılan adımları çaresizce izliyorlar.Terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük başarılarını elde ediyoruz. FETÖ'nün devletten, hayatımızdan sökülüp atılması konusunda çok büyük mücadele gerçekleştik. Bu vücudumuzda öylesine metaztaz yaptı ki, her yerden temizlenmesi gerekiyor. Ne demiştim; inlerine gireceğiz demiştim. İnlerine girdik ama bitmedi, in çok. Aynı şekilde PKK'nın da inlerine girdik giriyoruz. Şu anda askerimiz, polisimiz, dağlarda, Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de Bestler deresinde 200 metre yerin dibine kuyu açmak suretiyle şehrin altına yeni şehirler kurmak suretiyle orada kendilerini barındıracak imkanları kurmuşlar. Şimdi bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız hep birlikte yerin altında da bunlarla savaşıyorlar. Sınırın ötesinde PYD ile YPG ile kimlerin desteğiyle bize nasıl saldırıyorlar görüyorsunuz. Havanlarla, top mermileri. Ama oraları da onlara mezar ediyoruz.Cumhuriyet tarihimizde Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra ilk defa sınır dışımızda çok kapsamlı mücadele yürütüyoruz. DEAŞ terör örgütüyle bizden başka mücadele eden ülke yoktur. Kimse bize safsata anlatmasın. Sınırlarımızın ötesinde 3 bine aşkın DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Şimdi hedef Menbiç. Diyoruz ki, Amerika'nın başını çektiği koalisyon güçleriyle beraber biz Rakka operasyonunu yaparız. Ama Amerikalı dostlara diyoruz ki yanınıza terör örgütü almayın. Bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle temizlemek olmaz.Koskoca Amerika, koalisyon güçleri ve Türkiye el ele verirsek Rakka'yı DEAŞ'a mezar ederiz. Musul'da da bu mücadeleyi sürdürürüz. Bunları kendi hallerine bırakacak olursak sürekli kurban vermeye devam ederiz. İşte Sincar, baktık ki olmuyor, Sincar'a bir operasyon yaptık. Yaklaşık 210-220 teröristi orada hallettik. En önemli merkezlerini oralarda vurduk. Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Türkiye'nin DEAŞ'a yönelik operasyonda elde ettiği başarı bölgede oynanan oyunu ifşa etti."Terör örgütü havanla, silahla saldırı düzenlediklerinde hedefte Avrupa, Rusya değil bizim Mehmetlerimiz var. Bugün bizi vuran terör yarın onları vurur. Seçimlerde, referandumda yaşadık. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu teröristleri bizi içimizden bölmek için kullandılar. Verin bu teröristleri bize. Vermezler! Çünkü onları bize karşı kullanmanın gayreti içindeler. İsviçre'de parlamentonun önünde posterime tabanca dayamışlar, diyor ki: 'Erdoğan'ı öldürün.' Bizim oralardaki camilerimize gamalı haçlarla boyaların yapıldığını görüyoruz. Biz onlara ait mabetlere bugüne kadar böyle bir olumsuz şey asla yaptırmadık. Ülkemizde böyle bir şey olursa asla yaptırmayız. Çünkü biz asil bir milletiz."54 yıldır AB kapısındaki Türkiye ile dalganı geçme. Çözecekseniz bu işi çözün. Bu milletin bir sabrı var. Bir reformu sizlerin onayıyla hayata geçirdik. Bu onları rahatsız ediyor. Türkiye yüzde 85.5'luk bir oranla demokratik tercih ortaya koydu. AB üyeliği konusunda da halk oylamasına ihtiyaç olabilir. Olur mu olur? İngiltere yapıyor oluyor da, Türkiye'nin halkoylaması kararından niye rahatsız oluyorlar?""YSK, hukukumuzda nihai kararı veren merci. YSK kararını açıklamasına rağmen Danıştay'a müracaat ettiler. Şimdi AİHM'de çözüm arayanlara sözüm şudur: 'Başarıyı yanlış yerde arıyorsunuz. Başarıyı mahkeme kapılarını aşındırarak değil; ancak milletin gönlüne girerek elde edebilirsiniz.' Tek parti döneminde onlar için mağlubiyet söz konusu değildi. Ama çok partili hayatta galibiyeti yok. Türkiye milli bir anlayışla, milli kadrolarla güçlü bir şekilde inşa edebilir. Ölçümüz her zaman olduğu gibi milletimiz."