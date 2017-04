Onlar korkuyla yaşasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ötesi operasyonlarla ilgili olarak, "Her zaman söylediğim gibi o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' derken bunu kastediyorum. Biz endişeyle yaşayacağımıza, onlar korkuyla yaşasınlar" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi bir ziyaret için gittiği Hindistan'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde, ziyarete ve gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:



YOĞUN TEMASLARIN İLK HALKASI HİNDİSTAN



Cumhurbaşkanı düzeyinde ülkemizden Hindistan'a 7 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olacak. Hindistan'a başbakanlığım döneminde ilk 2008 Kasım ayında gitmiştim. Bu seyahat aynı zamanda 16 Nisan halkoylamasından sonra yurt dışı ilk ziyaretim olacak. Hindistan seyahati ayrıca mayıs ayı boyunca yapacağımızı yoğun temasların da ilk halkasını oluşturuyor. Hindistan dönüşü Rusya Federasyonu'na, akabinde Kuveyt'e, Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO Liderler Zirvesi münasebetiyle Brüksel'e ziyaretlerimiz olacak.



FETÖ GİBİ ŞER ODAKLARINI ELE ALACAĞIZ



Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmak bakımından önemli bir fırsat olacağına inanıyorum. Hindistanlı muhataplarımızla ekonomik ve ticari ilişkilerimizin yanı sıra, kültür, turizm, eğitim, enerji, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında iş birliği imkânlarını değerlendireceğiz. Türkiye gibi Hindistan da farklı terör yapılarıyla mücadele ediyor. 24 Nisan günü düzenlenen hain saldırıda, 25 Hint görevlisi hayatını kaybetti. Dünyanın en cani örgütleriyle mücadele eden bir ülke olarak, Hindistan'ın acısını çok iyi anlıyoruz. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere masumları katleden, iki ülke ilişkilerini dinamitlemeye çalışan şer odaklarını da bu ziyaret sırasında etraflıca ele alcağız.



FOTOĞRAFLARI TRUMP'A GÖSTERECEĞİZ



(ABD askerlerinin YPG'li teröristlerin cenazesine katılması) Ne yazık ki bu konvoylarda her iki ülke bayraklarının, YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu konvoy içinde, Amerika'nın bayraklarının dalgalanması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da tabii 16'sında yapacağımız ziyarette Sayın Başkan'a göstereceğiz. Madem ki biz, uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, bu durum nedir diye, kendilerine bunları göstereceğiz. Çünkü terörle mücadele eğer ortak bir platformda yürümezse bugün bize yarın bir başkasına olacaktır, bunu paylaşmamız lazım. Bu gelenek, buna gelenek diyorum, çünkü Sayın Obama döneminden başlayan bir süreç şu anda devam ediyor. Bunun artık noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki bu sıkıntı devam edecektir hem de kendileri rahatsız olacak. Bizler de NATO'nun iki ortak ülkesi, stratejik müttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsız olacağız.



HİNDİSTAN MEDYASI ZİYARETİ KONUŞUYOR



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyareti, ülkedeki medyada geniş yer alıyor. Ziyaretin ikili ilişkilerde ivme yaratacağı beklentisi dile getirilirken, medya kuruluşu Firstpost'ın yer verdiği Omair Anas imzalı makalede de, "Körfez ülkelerinin yakın bir müttefiki haline gelen Türkiye'nin bölgede istikrarlaştırıcı bir rol oynadığı, Suriye konusunda kalıcı çözüm için Rusya'nın en çok Türkiye'ye ihtiyacı olduğu" belirtiliyor.



UÇAKTA BRİFİNG CUMHURBAŞKANI



Erdoğan, Hindistan ziyaretinde kendisine eşlik eden Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile özel uçak 'TUR'da bir toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan, geziye ilişkin brifing aldı.



'BİLSİNLER Kİ TSK HER AN GELEBİLİR'



Her zaman söylediğim gibi biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu ifademi tekraren kullanıyorum. Karaçok'ta ne olduysa, Sincar'da ne olduysa artık bunlara devam etmek durumunda kalacağız. Dün (önceki gün) 'Bir gece ansızın gelebiliriz' derken bunu kastediyorum. Bütün oralardaki terör örgütlerine tarih vererek, haber vererek gidecek değiliz ama bilecekler ki, Türk Silahlı Kuvvetleri her an buralara gelebilir. Bizim endişeyle yaşamamızdansa onlar korkuyla yaşasın."



'KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ HÜKÜMETİN TASARRUFU'



"Kabine değişikliği teklifi hükümetindir. Dolasıyla hükümetin tasarruf alanına ben tabii ki cumhurbaşkanı olarak giremem. Şu anda gündemde böyle bir şey söz konusu değil ama ileride ne olur ne biter onu da şu anda söylemek yanlış olur. Sağlıklı bir şekilde yürüyen bir hükümet yapısı var. Ekonomide şu anda bir yükseliş trendi içindeyiz. Bu noktada sayın Başbakan'ın kendi tasarrufları her an olabilir. Bu tasarrufları tabii ki Cumhurbaşkanı olarak paylaşma imkânımız da olacaktır.



HEDEFİMİZ GÜVEN VE İSTİKRAR



Buradaki yetki Başbakan ve hükümete aittir. Bütün bizim temennimiz ülkemizin geleceği için en hayırlı olan neyse odur. Ama Türkiye'de biz bir şeyi biliyorsunuz, alışkanlık haline getirdik. Sağlıklı bir hükümet yapısıyla geleceğe yürümek. Böyle her an hükümetlerin değiştiği bir yapı değil, o eski Türkiye'de kaldı ki hedefimiz bizim güven ve istikrardır. Güven ve istikrar ise sağlıklı hükümetlerle olur. Temennimiz odur ki hükümetin alacağı isabetli kararlar paylaşılır ve ülkemize hizmet aynen devam eder."



150 İŞADAMI ERDOĞAN'LA BİRLİKTE GİTTİ



"Yeni Delhi'de hem Cumhurbaşkanı sayın Mukherjee ile hem de Başbakan sayın Modi ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Hamid Ansari ve Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj'ı da kabul edeceğim. Bu program çerçevesinde ziyaretim sırasında Türkiye ve Hindistan'ın önde gelen şirketlerinin katılımıyla bu akşam Hindistan'ın ileri gelen firmalarının, şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, CEO'ları onlarla bir görüşmem olacak. Ayrıca yarın da Türkiye-Hindistan İş Forumu'na inşallah hitap edeceğiz. Türkiye'den 150 civarında iş adamımız bizimle beraber geliyor."

