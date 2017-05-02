MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

Türkiye ile uğraşmak ihanet borsasında karı bir yatırım olduğundan çok sayıda hain sıraya girmiş haldedir. Biz bu hain lobisini biliyoruz. Bitkin bezgin ve iç bunalıma hapsolmuş bir Türkiye bekleniyor. Karşımızdaki hainlerin tehdidinde devamlı artış söz konusudur. Türkiye'nin önünde 5 aşamalı bir gündemi vardır.

Birinci ve öncelikli olarak terörle mücadelenin devamı şarttır.

İkinci gündem maddesi; cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçebilmek için uyum yasalarının çıkarılmasıdır.

Üçüncü gündem konusu ise sosyal ve ekonomik iyileştirmeleri acilen hayata geçirmektir.

Dördüncü gündem maddesi ise uluslararası politikalardır.

AB ile ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. AKPM'de ülkemizin siyasi denetim altına alınması kararı skandaldır. AB'nin Türkiye'ye şaşı bakışı her anlamda iki yüzlülüktür.

Türk milleti tahakküm altına alınamaz. Türkiye'ye parmak sallamak hiç kimsenin harcı olamaz.

Terör örgütlerine kucak açan ve 15 Temmuz'u göz ardı eden, demokrasi alanında dibi boylayan Avrupa önce kendine bakmalıdır. İnsan hakları diyorlar oysa insanlığı bilmiyorlar.

PKK aparatı HDP'nin Türkiye muhalifleri ile aynı karede poz vermesi dikkat çekicidir. Terör örgütlerine methiye düzenler HDP'li ortaklarını yanına alarak haçlı kafilesini oluşturmuşlardır. Türkiye'ye meydan okumak terörist sevicilerin haddi değildir.

Beşinci gündemimiz ise, Adalet ve ahlaki anlamda yapılacak kalıcı düzenlemelerdir.

Türkiye bir hukuk devletidir. Şu anda Türkiye maliyeti oldukça ağır terörle mücadele içindedir. Terörizm yalnızca bizim değil tüm ülkelerin ortak düşmanı olmalıdır. Bir yandan FETÖ, diğer yanda PKK-PYD-DEAŞ zehirli yılanlardır.

Türk devleti 15 Temmuz sonrası her alanda yuvalanan hainleri temizlemeye koyulmuştur. FETÖ virüsü her yere ulaşmıştır. Karşımızdaki tablo dehşet vericidir. Geçtiğimiz günlerde 1021 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca 9103 polis memuru açığa alınmıştır.

"CHP, FİRENİ PATLAMIŞ GİBİ..."

YSK, referandum sonucunu açıkladı. Seçime katılım yüzde 85.43 düzeyindedir. İtirazların reddi ile birlikte sonuç netleşmiştir. 16 Nisan'da Türkiye kazanmıştır. CHP'nin fireni patlamış kamyon gibi kontrolsüz tavrı ise CHP'yi iyice küçük düşürmektedir.

16 Nisan'a gölge düşürmek amacıyla büyüyen tartışmaların AİHM'e kadar gideceği görülmektedir. Sandıkta kaybedenlerin kararı çarpıtması ve bundan zafer bulması hezeyandır.CHP'nin artık uyanması temennimdir. Ancak şunu da biliyoruz ki Vermezse Mabud ne yapsın Mahmut.

CHP ve ortağı HDP ne yaparsa yapsın hükümet etme sistemi değişmiştir. Yazıklar olsun ki Atatürk 'ün kurduğu parti cezaevindeki eş başkanın sözlerini dinliyor.

"ALÇAKTIR, ŞEREFSİZDİR"

Bazı sözde araştırma şirketleri partimize oy veren kardeşlerimizin üçte 1'inin evet dediğini açıklamışlardır. Bunların övüttüğü yalandır. MHP'li kardeşlerimizin hangi oranda evet ve hayır dediğini ispatlamayan alçaktır, şerefsizdir. Hodri meydan! MHP 16 Nisan'da evet demiş ve verdiği sözü yerine getirmiştir. 16 Nisan'da Türk milleti mührü mühürsüzlerin alnın çatına basmıştır.

"AK PARTİ KOGRESİ HAYIRLI OLSUN"

Yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanı'nın partisiyle bağı tekrar kurulabilecektir. AK Parti'nin 21 Mayıs'ta yapacağı olağanüstü kongresi de yine kendi iç dinamiklerinin ve inşa edilen yeni sistemin sonucudur ki bizim de buna hayırlı olsun demekten başka yapacak ve söyleyecek bir şeyimiz olmayacaktır.

MHP terörizmin belini kırmak için devlet ive hükümeti ile beraberdir. TSK ilk kez Sincar ve Karaçok dağına harekat düzenlemiştir. 15 Aralık'ta gerekirse Kandil dağında bir gece görülmekte yarar var demiştim.

Sayın Cumhurbaşkanı TÜMSİAD genel kurulunda bir gece ansızın gelebiliriz kararlığını göstermiştir. Devlet olmak budur bunu gerektirecektir. Bu itibarla Sayın Cumhurbaşkanının çıkış ve iradesi değerlidir. Milliyetçi hareketin özlediği ruh budur.

MHP KABİNEDE OLACAK MI?

Hükümette görev alacağız bunun için kriterlerimiz şunlardır gibi bir durum yoktur. Gün gelir Milliyetçi harekete de tek başına iktidar nasip olur inşallah. 65. hükümet görevinin başındadır. MHP, nasıl bir partidir? Biz başkalarının eksiğini tamamlamak için yama kurmaya hazır bir parti miyiz? MHP'li bakan iddialarının aslı yoktur.

CUMHURBAŞKANI'NIN YURT DIŞI ZİYARETLERİNE KATILAN MHP'Lİ VEKİLLER

Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışına giderken partilerden katılmasını arzuladığı milletvekillerini ifade etmektedir. Önümüzdeki hafta içerisinde de öyle olacak. Ben de MHP olarak milletvekillerinin bu tür seyahatlare katılmalarına müsaade ediyorum. Arkadaşlarımız da katılıyorlar.